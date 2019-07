Share on Facebook

Besonders wenn es sich um Grand Theft Auto-Spiele, wie GTA 5, liebt es Rockstar seine Easter-Eggs zu verstecken. Grand Theft Auto 5 ist mit Sicherheit dabei keine Ausnahme. Der Open-World-Titel ist voll davon, allerdings haben Fans Jahre benötigt um alle zu finden.

Der Reddit-Benutzer ShaolinManuelMiranda glaubt, in GTA 5 ein weiteres Easter-Egg gefunden zu haben, das sechs Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung des Spiels her ist. Dies ist ein möglicher Hinweis auf die Ereignisse von Rockstars letztem Spiel, Red Dead Redemption 2. Vorsicht: Solltet ihr das Western-Abenteuer noch nicht gespielt haben, es wird gespoilert.

Der Reddit-Benutzer ShaolinManuelMiranda hat in der offenen Welt von Grand Theft Auto 5 einen Park namens Arthur’s Pass Trails gefunden. Einige haben den Namen dieses Parks so interpretiert, dass er einen Hinweis auf die Ereignisse in Red Dead Redemption 2 gibt, da es sich um die Hauptfigur Arthur Morgan handelt. Wie diejenigen, die RDR2 durchgespielt haben, wissen, schafft es Arthur nicht lebend durch das Spiel, daher „Arthur’s Pass Trails“.

Die Story von RDR2 war zum Ende der Entwicklung von GTA 5 bereits fertig

Es ist natürlich möglich, dass dies nur ein Zufall ist, aber Red Dead Redemption 2 hat gegen Ende des Entwicklungszyklus von GTA 5 technisch mit der Entwicklung begonnen. Es ist möglich, dass Rockstar die Details der Spielgeschichte bereits vorbereitet hatte und wusste, dass Arthur an Tuberkulose sterben würde, und so beschlossen die Entwickler, diesen Hinweis auf seinen Tod in GTA 5 zu würdigen.

Ob dies ein absichtlicher Verweis auf das Western-Abenteuer ist oder nicht, steht zur Debatte. Aber mit Grand Theft Auto 5, das bereits so viele Easter-Eggs hat, ist es nicht schwer zu glauben, dass dies durchaus ein anderes sein könnte.

Neben dieser möglichen RDR2-Referenz gibt es noch viele andere bemerkenswerte Grand Theft Auto 5-Easter-Eggs. Zum Beispiel können Spieler die Grove Street von Grand Theft Auto: San Andreas aus besuchen und UFOs finden, die in der ganzen offenen Welt am Himmel fliegen. Angesichts der Größe von Grand Theft Auto 5 und seiner offenen Welt ist es nicht ausgeschlossen, dass noch mehr Easter-Eggs im Spiel versteckt sind, die noch entdeckt werden müssen. Mal sehen auf welche Hinweise man noch stoßen wird.

Seid ihr auf Easter-Egg-Fang im Kult-Spiel unterwegs gewesen? Sagt es uns in den Kommentaren!

Grand Theft Auto 5 ist ab sofort für PC, PS3, PS4, Xbox 360 und Xbox One erhältlich.