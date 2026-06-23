GTA verändert sich: „NoPixel V“ taucht im Rockstar Launcher auf

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei Grand Theft Auto passiert gerade etwas, das für die Rollenspiel-Community groß werden könnte. NoPixel V ist im Backend des Rockstar Games Launchers aufgetaucht. Öffentlich spielbar ist es dadurch noch nicht. Doch der Fund deutet darauf hin, dass die GTA-Macher die nächste Phase für GTA-RP vorbereitet. Laut Insider-Gaming.com wurde der Eintrag von Rockstar-Reporter und Dataminer Tex2 (via X.com) entdeckt. Auch Logo- und Hintergrundmaterial sollen bereits gefunden worden sein.

NoPixel ist für viele nicht einfach irgendein Server. Es ist einer der bekanntesten Namen der gesamten GTA-Rollenspiel-Szene. Spieler erstellen dort Figuren, übernehmen Rollen und bauen eigene Geschichten innerhalb von GTA 5 auf. Aus einem Nischen-Thema wurde über Jahre ein riesiges Streaming- und Community-Phänomen. Viele kennen GTA-RP durch große Streamer, chaotische Polizeieinsätze, improvisierte Gang-Geschichten oder völlig absurde Alltagsszenen in Los Santos.

Warum der Launcher-Eintrag so wichtig ist?

Der entscheidende Punkt ist nicht nur, dass NoPixel V existiert. Spannend ist, wo es auftaucht: im Rockstar Games Launcher. Damit würde eine Szene näher an Rockstar heranrücken, die früher vor allem durch Mods, eigene Server und Community-Regeln geprägt war. Rockstar Games hatte 2023 bereits das Team hinter FiveM übernommen. Genau diese Entwicklung wirkt jetzt immer stärker wie eine klare Strategie: Grand Theft Auto (VI) soll nicht nur ein Online-Spiel bleiben, sondern stärker zu einer Plattform für eigene Spielerlebnisse werden.

Offiziell hat Rockstar den Start von NoPixel V im Launcher noch nicht groß ausgerollt. Deshalb sollte man den Fund vorsichtig einordnen. Trotzdem ist die Richtung klar: GTA-RP bekommt mehr offizielle Nähe als früher.

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Für GTA-Fans ist das extrem spannend. Denn kurz vor der nächsten großen GTA-Phase stellt sich automatisch die Frage: Wird die Rollenspiel-Thematik auch für GTA 6 eine größere Rolle spielen? Angeblich gibt es viele Features in GTA 6 Online die eher an ein MMORPG erinnern. Noch gibt es dazu keine Bestätigung. Vielleicht wissen wir in wenigen Tagen mehr, wenn die Vorbestellung zu GTA 6 startet.