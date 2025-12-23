GTA 6: Branchenkenner deutet MMORPG-Elemente im Online-Modus an

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Erwartungen an Grand Theft Auto VI sind ohnehin gigantisch, doch jetzt gießt ein neues Gerücht zusätzlich Öl ins Feuer. Laut einem erfahrenen Entwickler aus der Branche könnte der Online-Modus von GTA 6 deutlich größer und komplexer ausfallen als alles, was Rockstar Games bisher umgesetzt hat. Die Rede ist sogar von Strukturen, die an ein MMORPG erinnern.

Offiziell hält sich der Entwickler wie gewohnt bedeckt. Nach zwei Trailern und wenigen Screenshots wissen Fans noch immer erstaunlich wenig, vor allem über die Zukunft von GTA Online. Genau deshalb sorgen Aussagen aus dem Umfeld der Industrie aktuell für so viel Aufmerksamkeit.

Ein „GTA 6“-Gerücht aus erfahrener Quelle

Die Aussagen stammen von Rich Vogel, einem Entwickler, der seit Jahrzehnten im Geschäft ist. Vogel arbeitete unter anderem an Online-Projekten wie Star Wars: The Old Republic sowie zuletzt an Titeln wie Halo Infinite und New World. Wenn jemand ein Gefühl dafür hat, wie große Online-Welten funktionieren, dann er.

In einem Interview mit WCCFTech.com erklärte Vogel, er habe aus seinem Netzwerk gehört, dass viele der geplanten Features für GTA 6 typisch für MMORPGs seien. Sollten sich diese Informationen bewahrheiten, könnte sich GTA Online grundlegend weiterentwickeln. Weg vom reinen Sandbox-Chaos, hin zu einer persistenten Online-Welt mit deutlich mehr Systemtiefe.

Wichtig dabei: Vogel spricht ausdrücklich von Hörensagen. Es handelt sich um ein Gerücht, nicht um bestätigte Informationen. Dennoch sorgen seine Worte für Diskussionen, weil sie erstaunlich gut zu aktuellen Entwicklungen passen.

GTA Online geht schon länger in diese Richtung

Ganz aus der Luft gegriffen wirkt der Vergleich nicht. Schon GTA Online hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Große Lobbys, ständig wachsende Systeme und eine lebendige Community haben Los Santos für viele Spielerinnen und Spielern längst zu einer zweiten Heimat gemacht. Besonders die Rollenspiel-Szene zeigt, wie sehr sich GTA für langfristiges Online-Leben eignet. Tausende RPG-Fans verbringen täglich Zeit in dieser Welt, übernehmen Rollen als Polizisten, Kriminelle oder Zivilisten und erzählen ihre eigenen Geschichten. Rockstar Games hat diesen Trend nie offiziell forciert, aber auch nie wirklich gebremst.

Ein aktuelles Beispiel liefert ein Update in GTA 5, das Gewichtheben und Körperveränderungen ins Spiel brachte. Solche Mechaniken erinnern stark an Rollenspiele, in denen Charakterentwicklung nicht nur über Waffen, sondern über Werte und Aktivitäten erfolgt.

Nebenbei ist der Begriff MMORPG breit gefächert. Von Quests und Skills bis hin zu persistenten Welten und sozialen Systemen ist in GTA 6 also alles möglich. Vogel geht nicht ins Detail, doch allein die Andeutung weckt Fantasien. Denkbar wären langfristige Charakterentwicklung, stärkere soziale Interaktionen, dynamische Events oder sogar serverübergreifende Strukturen.

Sollte GTA 6 diesen Weg einschlagen, wäre es Rockstars bislang ambitioniertestes Online-Projekt. Nach zwölf Jahren Abstand zu GTA 5 erwarten viele ohnehin einen radikalen Schritt nach vorne. Ein stärker rollenspiel-orientierter Online-Modus könnte genau das sein.

Zwischen Wunschdenken und Realität

Noch bleibt alles Spekulation. Rockstar Games ist bekannt dafür, selbst große Systeme erst kurz vor Release zu enthüllen. Doch das Timing ist auffällig. Nach der letzten Verschiebung wächst der Hunger nach Informationen und jedes Gerücht wird auf die Goldwaage gelegt.

Ob GTA 6 Online tatsächlich MMORPG-ähnliche Züge annimmt, wird sich erst zeigen, wenn der Entwickler endlich Klartext spricht. Klar ist aber: Die Community ist bereit. Und wenn auch nur ein Teil dessen stimmt, was der Entwicklerkollege gehört haben will, könnte GTA 6 nicht nur das nächste große Open-World-Spiel werden, sondern eine Online-Welt, die das Genre neu definiert. Über das kommende Spiel von Rockstar Games gibt es schon etliche Fan-Debatten, wie auch schon über die Wahl der Smartphones.

