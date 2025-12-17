GTA 6 sorgt für neue Debatte: Streiten Fans jetzt schon über Handys?

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Noch bevor GTA 6 überhaupt erschienen ist, diskutiert die Community bereits über Dinge, die auf den ersten Blick völlig banal wirken (und trotzdem eine erstaunlich hitzige Debatte auslösen). Dieses Mal geht es um Smartphones im Spiel. Richtig gelesen! Genauer gesagt: um die Frage, ob Rockstar Games den Spielern erlauben sollte, verschiedene Handy-Hersteller und Betriebssysteme zu wählen, statt (wie bei GTA 5) auf ein einziges, klar an Apple angelehntes Modell zu setzen.

Der ursprüngliche Reddit-Post klingt zunächst harmlos: Warum nicht zwischen iOS- und Android-ähnlichen Geräten wählen? Warum nicht faltbare Smartphones oder Dual-Screen-Modelle? Immerhin leben wir (noch) im Jahr 2025. Für einige Fans wäre das ein nettes Detail, das zur satirischen GTA-Welt passt. Für andere ist es der perfekte Beweis dafür, dass ein Teil der Community komplett den Bezug zur Realität verloren hat.

„Es ist ein Spiel, keine Lebenssimulation“

Die Kommentare unter dem Beitrag zeigen schnell, wie gespalten die Meinungen sind. Besonders sarkastisch wird es, wenn Nutzer anfangen, den Gedanken weiterzuspinnen. Einer schlägt vor, man solle dann konsequenterweise auch gleich den Mobilfunkanbieter wählen müssen, inklusive Vertragslaufzeit. Wer nicht zahlt, hat eben kein Netz mehr. Ein anderer geht noch weiter: Steuererklärungen, Steuerbetrug und mehrere Ingame-Monate im Gefängnis für maximale Immersion.

Der Kern dieser Kritik ist klar: GTA soll unterhalten, nicht den Alltag simulieren. Viele Kommentatoren sind genervt davon, wie sehr manche Fans jedes noch so kleine Detail aufblasen. „Warum ist das überhaupt wichtig?“, fragt ein User und trifft damit einen Nerv. Für diese Seite der Community zählt vor allem, was GTA schon immer stark gemacht hat: Story, Charaktere, Chaos, Satire und spielerische Freiheit. Die Marke des virtuellen Smartphones gehört für sie definitiv nicht dazu. Aber sie wird von manchen Fans diskutiert.

Aber ganz so abwegig ist der Wunsch nicht…

Auf der anderen Seite gibt es durchaus Argumente, die weniger lächerlich wirken. Mehrere Nutzer erinnern daran, dass GTA 5 bereits unterschiedliche Handy-Typen für Michael, Franklin und Trevor hatte, mit klaren Anspielungen auf Apple, Android und sogar Windows Phone. Ganz neu oder unrealistisch wäre die Idee also nicht. Für diese Fans geht es weniger um Technikfetischismus, sondern um Charakterdarstellung und Vielfalt. Ein anderes Handy kann ein weiteres Mittel sein, um Figuren zu definieren oder die Spielwelt glaubwürdiger zu machen.

Am Ende zeigt die Diskussion vor allem eines: Die Erwartungen an GTA 6 sind (nicht erst seit heute) absurd hoch. Manche Fans projizieren jeden Wunsch, jede Kleinigkeit und jede Idee in ein Spiel, das für viele schon jetzt als „perfektes Open-World-Spiel“ gelten muss. Andere versuchen genau das zu bremsen. Vielleicht aus Angst, dass die Enttäuschung am Ende umso größer wird. Wenn uns diese Geschichte eines lehrt: Nicht jeden Wunsch wird Rockstar Games erfüllen können!

Ob Rockstar am Ende mehrere Handy-Hersteller einbaut oder nicht, wird für die Qualität von GTA 6 kaum entscheidend sein. Die Debatte ist vielmehr ein Symptom dafür, wie sehr sich Fans in jedes noch so kleine Feature verbeißen, während das Spiel selbst noch in weiter Ferne liegt. Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen: Ein bisschen Liebe zum Detail gehört zu GTA, aber nicht jedes Detail muss zur Grundsatzfrage werden. Wir sind schon gespannt wie der „Hype“ durch die Decke gehen wird, wenn Trailer 3 zu GTA 6 kommen wird. Für 2025 ist nicht mehr viel Zeit.

