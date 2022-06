PS Plus Spiele Juni 2022: Leak zu 100% bestätigt

Die Leaks für die PS Plus Spiele waren in den letzten Monaten ja immer sehr genau und auch zuverlässig. So wurde auch der Leak für die Juni 2022 PS Plus Spiele nun von Sony zu 100 % bestätigt. Die Drei Games stehen fest. Denn an dem Basis PS-Plus Modell wird sich mit der Juni Umstellung und der Einführung von PS Plus Premium ja nichts ändern. Und auf diese Spiele können wir uns im PS Plus Classic freuen:

God of War PS4 im PS Plus Abo Juni 2022

Eines der erfolgreichsten Spiele welche auf der PlayStation 4 erschienen ist. God of War wurde von Fans und Kritikern gleicher Maßen gefeiert. Mit einem neuen Setting, neuen Göttern, einer neuen Waffe und in Begleitung von seinem Sohn. Kratos schneidet sich durch die nordische Mythologie. Das ist jetzt die Gelegenheit das Game noch ein Mal erleben zu können, bevor die Fortsetzung God of War: Ragnarok erscheint. Im PS Plus Juni können sich es nun auch PS4 Spieler schnappen, in der PS Plus Collection für die PS5 ist es bereits seit Start der Konsole verfügbar.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker PS4 version im PS Plus Juni

Animefans werden mit diesem Game ihre wahre Freude haben. Während in den Reviews es recht gemischte Wertungen erhalten hat. In Naturo to Boruto: Shinobi Striker erschaffen Spieler:innen ihren eigenen Shinobi, ihren eigenen Fighter, welchen sie in den Kampf schicken. In einem 4 gegen 4 Kampf der in der Luft, an den Klippen und in allen Varianten eines klassischen Anime-Kampfs stattfindet, muss man sich hier wirklich bewähren. Einen Überblick zu bewahren kann hier manches Mal die größte Herausforderung sein. Aber es im Juni kann man es im PS Plus Abo zumindest mal versuchen ob man dies schafft.

Nickelodeon All-Star Brawl PS4 & PS5

Ihr spielt unglaublich gern Beat-Em Up Plattformer? Ihr liebt Super Smash Bros und habt euch schon immer gefragt, wie es wohl wäre mit einem Ninja Turtle Spongebob so richtig eins auf die Glocke zu prügeln? Dann ist Nickelodeon All-Star Brawl wie für euch gemacht im PS Plus Abo im Juni. Aber erwartet von dem Spiel nicht viel mehr als genau das. Einen Smash Bros Abklatsch mit anderen Figuren. In den Wertungen erreicht es sehr gemischte Rezensionen. Allerdings die größte Kritik bekommt das Spiel für die teilweise lieblos gestalteten Figuren. Die fehlenden charmanten Stimmen und den Vibe der Charaktere.