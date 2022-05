PS Plus Spiele im Juni 2022: Mögliche Games-Liste durchgesickert

PS Plus im Juni 2022: Gehört God of War (2018) zu den möglichen 3 Spielen? - (C) SIE - Bildmontage

Nicht schon wieder! Als wäre es schon geplant kommt vor der Enthüllung von PlayStation die inoffizielle Enthüllung der PS Plus Spiele für das nächste Monat, in diesem Fall für Juni 2022. Diesmal stammt der Leak jedoch nicht von der üblichen Quelle – es kommt diesmal von einer spanischen Seite die (lustigerweise) im Juni 2021 ebenfalls richtig lag.

Areajugones hat die Liste für die Games im Juni 2022 parat. Ohne große Worte:

WERBUNG

PS Plus Juni 2022: Das sind die vermeidlichen Spiele

Wie üblich gibt es drei Spiele, zwei für die PS4 und eines zusätzlich für die PS5.

Nickelodeon All-Star Brawl – PS5 und PS4

– PS5 und PS4 Naruto to Boruto: Shinobi Striker – PS4

– PS4 God of War (2018 Version) – PS4

Sollte der Leak von Areajugones (via einem gelöschten Reddit-Beitrag) richtig sein, muss man sich die Frage stellen: Wer hat God of War (2018) auf der PlayStation noch nicht gespielt? Immerhin handelt es sich hierbei um das einzige “Schwergewicht” in der Liste. Oder verfällt PS Plus im Juni 2022 bereits frühzeitig ins Sommerloch? Natürlich könnte es auch mit der geplanten State of Play-Sendung zusammenhängen, die am 2. Juni 2022 online gehen wird. Neben PSVR 2 dürften wir wohl auch etwas mehr von Sony Santa Monicas Fortsetzung God of War: Ragnarök zu sehen bekommen.

Irgendwie glauben kann man es nicht, das God of War tatsächlich Teil von PS Plus im Juni ist. Der Titel ist seit dem Launch der PS5 in der PS Plus Collection für die Konsole verfügbar, normalerweise ein Indiz dafür, dass diese Spiele nicht wieder für PS Plus aufgenommen werden. Zumindest bis jetzt. Damit hätten PS5-Spieler nämlich nur zwei Titel zur Auswahl.

Ab wann sollen die Games erhältlich sein?

God of War, Nickelodeon All-Star Brawl und Naruto to Boruto: Shinobi Striker wären ab dem 7. Juni bis zum 5. Juli 2022 für PS Plus-Abonnenten erhältlich – wenn die Games-Liste tatsächlich stimmt.

Bis auf God of War sind die beiden anderen Titel eher unbekannt und benötigen etwas Erklärung: Naruto to Boruto ist ein auf Multiplayer ausgerichteter Titel, in dem zwei Ninja-Teams in Anime-inspirierten Phasen gegeneinander antreten. Ein solider Titel, aber nicht Mainstream genug um wohl Millionen von PS Plus-Abonnenten glücklich zu machen. Nickelodeon All-Star Brawl ist ein nettes Gegenstück zu den Smash Bros.-Spielen, aber mehr auch schon nicht.

Die Ankündigung sollte am 1. Juni passieren, also müssen wir nicht lange warten bis der Leak quasi bestätigt wird.