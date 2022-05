PlayStation: Neue “State of Play”-Show für 2. Juni angekündigt

Die nächste State of Play-Show findet am 2. Juni 2022 statt. - Quelle: PlayStation Blog

Als wäre der Juni nicht schon voll genug mit Summer Games Fest, Xbox & Bethesda Showcase und Co: PlayStation kündigte heute eine größere “State of Play”-Show für den 2. Juni 2022 an.

Was erwartet uns in der Show? PlayStation verspricht in einer Aussendung “Ankündigungen, Enthüllungen sowie Neuigkeiten aus der PlayStation-Welt”. Genauer wird darauf nicht eingegangen. Wir denken aber es wird irgendetwas mit Final Fantasy 16 zu tun haben, dass wohl dieses Jahr noch erscheinen wird. Forspoken könnte dafür einen späteren Release-Termin erhalten.

Wie PlayStation verspricht wird es einige Überraschungen von Drittanbietern geben. Außerdem erwartet uns ein erster Eindruck in Spiele für die PlayStation VR2. Darunter wohl Horizon: Call of the Mountain, dass bereits als Launch-Titel für das nächste VR-Headset von PlayStation angekündigt wurde.

Wann genau findet die nächste “State of Play”-Show statt?

Folgende Daten solltet ihr euch merken – oder diesen Artikel in euren Favoriten abspeichern, wenn ihr nichts verpassen wollt:

Datum: 2. Juni 2022

2. Juni 2022 Uhrzeit: 23:59 Uhr deutscher Zeit (MEZ)

23:59 Uhr deutscher Zeit (MEZ) Dauer der Sendung: 30 Minuten

Wo kann man das PlayStation Showcase sehen?

Wie üblich wird uns die State of Play-Sendung auf YouTube und Twitch gezeigt.

Sobald wir weitere Informationen zur Show für euch haben werden wir diesen Artikel aktualisieren.

Bildquelle: PlayStation Blog