God of War: Ragnarök: Cory Barlog gibt aktuellen Überblick zu Entwicklung

God of War (2018) erschien am 20. April 2018 für die PS4, zum Jahrestag gab es daher interessante neue Informationen zum Nachfolger, God of War: Ragnarök – direkt vom Produzenten Cory Barlog. Das letzte Spiel des PlayStation-Franchise durchlief einen Soft-Reboot. Nachdem Kratos das griechische Pantheon in seiner Wut getötet hatte, fand er sich in Skandinavien wieder. Dort führte er mit seiner Frau und seinem Sohn ein ruhigeres Leben. Doch wie wir wissen nur von kurzer Dauer.

God of War (2018) lies uns gegen übermächtig große Wesen der nordischen Mythologie kämpfen. Und die paar Eindrücke, die wir von Ragnarok bekommen haben, machte uns deutlich, dass wir uns weiter mit Göttern herumprügeln müssen. Über einen Release-Termin von God of War: Ragnarok wissen wir auch heute nicht Bescheid, dafür über den aktuellen Entwicklungsstatus.

Zum vierten Jahrestags des GoW-Reboots bedankte sich Creative Director und Produzent Barlog bei den Fans für die unermüdliche Unterstützung. Wie er sagt arbeite das Team weiterhin hart an dem Projekt, aber “es ist einfach noch nicht bereit, gezeigt zu werden.” Wann genau dieser Zeitpunkt sein wird, bleibt also ein Rätsel.

Santa Monica Studio teilte diese Videobotschaft von Cory Barlog auf Twitter:

4 years ago, God of War (2018) released! We’re grateful to all of you who joined Kratos and Atreus on their journey, and we’re so proud of the team who worked to bring it to life.

While we’re not ready to share an update about what comes next, here’s a quick message from Cory! pic.twitter.com/Z5PHpKQppY

— Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) April 20, 2022