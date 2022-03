God of War: Sony und Amazon verhandeln Serie

God of War (PS4) - ©Sony

Bereits letztes Jahr tauchten erste Gerüchte auf, dass Sony eine TV Serie zu God of War auf den Markt bringen will. Das wird jetzt wenige Überraschen, nach dem aktuellen Boom in Game Serien und Film Adaptionen. Auch wenn diese teilweise weniger und teilweise mehr erfolgreich aufgenommen werden. Es ist der Hype des Witcher, welchen man mit anderen Projekten wiederholen will. Denn diese Netflix Serie war bei Fans und Neueinsteigern ein Erfolg.

God of War Serie – Amazon soll es möglich machen

Laut dem Online Magazin Deadline ist Sony aktuell mit Amazon in Verhandlungen getreten zu der Verwirklichung dieses Projekts. Der Götter vernichtende Spartiat Kratos würde sich in das aktuelle Lineup des Streaming Anbieters gut einfügen. Neben der anlaufenden Herr der Ringe Serie, den American Gods und diverser großer Fantasy Spektakel, hat Amazon aktuell einen Faible für solche Genres. Sony dürfte also offene Türen eintreten.

Advertisment

Es handelt sich bei dem Bericht aktuell nur um erste News und es kann noch nichts Genaues dazu gesagt werden. Aber Die God of War Serie wird mit ziemlicher Sicherheit kommen. Die Frage ist wohl im Moment nur, welches Studio sich des Projekts annimmt. Und wer soll den finsteren und brachialen Krieger spielen?

Erste Stimmen wurden nach dem Bericht laut, welche Dwayne “The Rock” Johnson als Kratos sehen wollten. Was von der Statur vermutlich gut passen würde. Allerdings ist fraglich ob der amerikanisch-kanadische Schauspieler, der mehr an einen Samoaner erinnert, wirklich als Krieger aus dem antiken Sparta durch geht. Wobei es auch der Schotte Gerard Buttler in Zack Snyders 300 geschafft hat, also könnte es hier ebenso zu einer Überraschung kommen