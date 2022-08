“PlayStation Games on PC”: Uncharted-Sammlung kommt 2022

PlayStation möchte stärker am PC-Markt werden. Keine Neuigkeit, sondern ein Fakt, der sich durch Veröffentlichungen von Marvel’s Spider-Man, God of War, Horizon und Co ableiten lässt. PlayStation hat nun eine neue Webseite gestartet, die alle aktuellen PlayStation-Spiele enthält, die für den PC erhältlich sind, und gleichzeitig bestätigt, dass die Uncharted Legacy of Thieves Collection für PC immer noch auf eine Veröffentlichung im Jahr 2022 abzielt.

Die neue Unterseite von PlayStation.com trägt den passenden Namen “PlayStation Games on PC” und soll Spielern den Überblick erleichtern. Du findest dort alle Kaufmöglichkeiten, um die PlayStation-Hits auch am PC zu spielen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von FAQs, die die wichtigsten Fragen beantworten, wie z.B. DualSense-Support, PSN-Konto und mehr.

Es gibt auch einen Bereich für “kommende Spiele”. Darunter fallen Marvel’s Spider-Man Remastered, Marvel’s Spider-Man Miles Morales und die Uncharted Legacy of Thieves Collection. Während Spider-Man Remastered diese Woche startet und Miles Morales im Herbst folgen wird, gab es noch kein Release-Fenster für die Uncharted Legacy of Thieves Collection für PC. Obwohl die Veröffentlichung vor Spider-Man angekündigt wurde, gab es bisher keine Details. Bisher wussten wir nur, dass die Spielesammlung “kurz nach der PS5-Version” veröffentlicht wird. Nach Monate-langen Warten gab es Zweifel an einem Release im Jahr 2022.

Jetzt wissen wir es offiziell: Die Uncharted-Sammlung kommt noch dieses Jahr für PC.