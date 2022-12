Super Mario Bros.-Film bereits im Oktober 2023 auf Netflix

Ab wann kann man den Super Mario Bros.-Film auf Netflix streamen? Dank eines Deals wissen wir, wann das sein wird.

Super Mario Bros. Film - Netflix-Termin. - (C) Illumination, Universal, Netflix - Bildmontage

Der animierte Super Mario Bros.-Film soll am 7. April 2023 in den österreichischen Kinos anlaufen und Premiere feiern. Und wie bei jedem neuen Kinofilm stellt sich die wichtige Frage: ab wann kann man diesen auch streamen? Nun, bei Super Mario Bros. haben wir ein konkretes Release-Fenster für Netflix.

DreamWorks und Illumination, die Herausgeber des kommenden Super Mario Bros.-Film, haben er vor Kurzem eine Vereinbarung mit Netflix getroffen, um ihre animierten Shows und Filme auf den Streaming-Dienst zu bringen.

Was besagt dieser Deal? Der Deal sieht (aktuell) vor, dass die Filme von DreamWorks und Illumination nach der Veröffentlichung in den Kinos für kurze Zeit beim konkurrierenden Streaming-Dienst Peacock (US-amerikanischer Video-on-Demand-Dienstleister) erscheinen, bevor sie ihren Weg zu Netflix finden. Die Vereinbarung sieht vor, dass Filme je nach Kassenerfolg zwischen 45 und 70 Tagen in den Kinos vertreten sind. Wenn sie die Kinos verlassen, werden diese höchstens 4 Monate auf Peacock verfügbar sein, bevor sie für die folgenden 10 Monate auf Netflix erscheinen. Nach diesen insgesamt 14 Monaten kann dieser Film wieder auf Peacock erscheinen. Danach kann Netflix den Film 4 Jahre nach Premiere wieder aufnehmen.

Super Mario Bros.-Film – Wann auf Netflix streamen?

Rechnet man alle Zeitfenster aus diesem Deal zusammen, dann wird der kommende Super Mario Bros.-Film irgendwann im Oktober 2023 auf Netflix zu streamen/sehen sein.

Welche Namen stehen hinter dem animierten Film? Die Kino-Adaption der Nintendo-Helden wird von Aaron Horvath und Michael Jelenic (beide bekannt von Teen Titans Go!) inszeniert. Das Drehbuch stammt von Matthew Fogel (Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss, The LEGO Movie 2). Im englischen Original gibt es einige bekannte Namen in der Besetzung:

Chris Pratt als Super Mario

als Super Mario Anya Taylor-Joy als Prinzessin Peach

als Prinzessin Peach Charlie Day als Luigi

als Luigi Jack Black als Bowser

als Bowser Seth Rogen als Donkey Kong

Kino-Start für den Super Mario Bros.-Film ist der 7. April 2023. Der offizielle Trailer von Illumination erreichte auf YouTube in den letzten 3 Wochen über 15 Millionen Aufrufe:

Seit Jahren hat Nintendo gezögert, sein geistiges Eigentum für Filme herzugeben. Immerhin gab es bereits 1993 einen Super Mario-Film der sowohl kritisch als auch kommerziell total scheiterte. Durch die Zusammenarbeit von Nintendo mit den Universal Parks & Resorts bei der Schaffung der Super Nintendo World lernt Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto Illumination-Gründer Chris Meledandri kennen. Im Januar 2018 wurde der Film schlussendlich angekündigt.

Weitere Illumination-Filme auf Netflix

Fans von animierten Filmen dürfen sich bei Netflix ohnehin auf Minions: The Rise of Gru freuen, dass Ende Januar 2023 auf dem Streaming-Dienst erscheinen wird. Der gestiefelte Kater 2: Der letzte Wunsch soll im Juni 2023 auf Netflix kommen. Trolls 3: Gemeinsam stark dürfte im November 2023 in die Kinos kommen, demnach im Mai 2024 auf Netflix, wie TVShowsace.com berichtet.