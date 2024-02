Starfield-Gerüchte: PS5-Version auf der Kippe?

Starfield für die PS5? – Ereignisreiche Wochen für die Xbox-Community: Spekulationen über Multiplattform-Veröffentlichungen großer Erstanbieter-Titel haben die Runde gemacht. Ein besonders heiß diskutiertes Thema ist Starfield, das epische Weltraumabenteuer von Bethesda Game Studios. Überraschenderweise gibt es nun Hinweise darauf, dass es möglicherweise doch nicht für die PS5 erscheinen wird.

Der bekannte Leaker “NateTheHate”, der zuvor die Multiplattform-Gerüchte unterstützte, hat seine Meinung geändert! Nach erneuter Prüfung der Informationen betonte er auf “X” (Twitter), dass er nun glaubt, dass die Angaben über Starfield auf der PS5 falsch waren. Eine überraschende Wendung, die die Gaming-Community aufhorchen lässt.

Die Meldungen über mögliche Multiplattform-Veröffentlichungen beziehen sich nicht nur auf Starfield, sondern auch auf andere hochkarätige Titel wie Gears of War, Senua’s Saga: Hellblade 2 und Indiana Jones and the Great Circle. Spannend bleibt es auch bei Hi-Fi Rush und Sea of Thieves, bei denen Leaks auf eine geplante Veröffentlichung für PlayStation 5 und Nintendo Switch hindeuten.

Over the course of the week, I've rechecked the info mentioned below & the information suggesting Starfield was PS5-bound is false.

I will not delete the tweet. I'll own the mistake.

A previous report from January discussing MS bringing games multiplat remains accurate. https://t.co/1kvuzaQCVq

— NateTheHate2 (@NateTheHate2) February 9, 2024