Starfield könnte bald für die PS5 erscheinen (Gerücht)

Neusten Gerüchten zufolge wird Starfield kurz nach der Veröffentlichung der Erweiterung “Shattered Space” für Xbox und PC auch für die PlayStation 5 erhältlich sein. Es gibt Berichte darüber, dass Xbox-Spiele auf mehreren Plattformen erscheinen sollen. Starfield gilt als eine der größten Überraschungen und soll angeblich den Sprung auf die PS5 schaffen.

Quellen deuten darauf hin, dass Microsoft möglicherweise plant, alle seine Xbox-Titel auf andere Plattformen zu verlagern. Starfield könnte einer der ersten Titel sein, die auf mehreren Plattformen erscheinen. Die schwachen Hardware-Verkäufe und der Fokus auf Game Pass haben eine Rolle bei Microsofts Neuausrichtung der Gaming-Sparte gespielt. Die Fans könnten früher als erwartet große Veränderungen erleben.

Insider aus der Spielebranche haben begonnen, den Plan von Microsoft für die Xbox zu enthüllen. Dabei wird eine Forcierung von Multiplattform-Veröffentlichungen angestrebt. Starfield und andere Bethesda-Titel werden als Schlüsselkomponenten dieser neuen Richtlinie genannt. Mehrere Quellen bei Microsoft behaupten, dass Starfield kurz nach einem kommenden DLC auf Xbox und PC auch für die PS5 erscheinen wird. Die Gerüchteküche brodelt. Microsoft plant offenbar, alle seine Xbox exklusiven Titel auf mehrere Plattformen zu bringen. Selbst große Konsolenexklusivtitel wie Starfield reichen nicht aus, um Xbox wettbewerbsfähig zu halten. Microsoft soll aufgrund des harten Wettbewerbs mit Nintendo und PlayStation auf dem Hardware-Markt nach alternativen Einnahmequellen suchen. Eine Möglichkeit sind die potenziellen Gewinne aus der Veröffentlichung von Xbox-Spielen auf anderen Konsolen. Es wird vermutet, dass auch die übermäßige Abhängigkeit von Xbox Game Pass-Veröffentlichungen dazu beigetragen hat, aber das bleibt natürlich reine Spekulation.

This report is accurate — Starfield will land on PlayStation.

I've heard similar but opted to wait on reporting this information until the PS5 release timeline was finalized.

As the report states, the PS5 release will come after the arrival of the expansion DLC on Xbox/PC. https://t.co/xV8qTZegIA

— NateTheHate2 (@NateTheHate2) February 4, 2024