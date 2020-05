Star Trek Discovery - (C) CBS All Access/NETFLIX

Hollywood, Los Angeles – Star Trek: Discovery Staffel 3 ist offiziell. Volle Warp-Geschwindigkeit! Die Nachricht von einem dritten Kapitel für die USS Discovery kam nicht lange nach dem dramatischen Finale der zweiten Staffel. Captain Pike und die USS Enterprise bleiben in der “Gegenwart”, während die Crew der Discovery weiter in die Zukunft katapultiert wurde als jemals zuvor in Star Trek. Jetzt kommt Staffel 3, “bald”.

Discovery kehrt dieses Jahr zurück und wird dem Picard folgen. Alex Kurtzman sagte gegenüber The Hollywood Reporter: “Die Absicht ist, ständig etwas Star Trek in der Luft zu haben, aber nicht unbedingt übereinander.”

Achtung! Dieser Artikel enthält für einige Leser Spoiler, die die zweite Staffel nicht zu Ende gesehen haben!

Jetzt, da Star Trek: Discovery Staffel 3 dieses Jahr sicherlich stattfindet, untersuchen wir hier, wann genau die USS Discovery wieder landen kann, wer die neuen und zurückkehrenden Darsteller sind und was der offizielle Trailer uns sagt. Ein wichtiger Hinweis (in eigener Sache): Wenn ihr die zweite Staffel noch nicht Netflix gesehen haben, dann solltet ihr diesen Artikel speichern und später lesen. Er enthält mögliche Spoiler für euch.

Erscheinungsdatum von Star Trek: Discovery Staffel 3: 2020, aber wann?

Staffel 3 wurde am bereits 2019 bestätigt. Wir warten jedoch noch auf einen bestimmten Veröffentlichungstermin. Staffel 1 wurde im September 2017 uraufgeführt und Staffel 2 kam im Januar 2019 an. Angesichts dieser 16-monatigen Lücke und einer von Kurtzman oben bestätigten Veröffentlichung für 2020 könnte die früheste Veröffentlichung der dritten Staffel im April erfolgen. Doch dem ist nicht so. Das Coronavirus verzögert die Post-Produktion, wie ein Darsteller auf Instagram vor wenigen Wochen mitgeteilt hat.

Nachdem alle Folgen von Picard eingetroffen sind, sollten wir bald mehr über Star Trek: Discovery Staffel 3 erfahren. Anfang März gab Co-Showrunnerin Michelle Paradise auf Twitter bekannt, dass auch die dritte Staffel die Dreharbeiten beendet hatte.

Unabhängig davon, ob das tatsächliche Startdatum vom Ausbruch des Coronavirus betroffen ist, wissen wir nur nicht, um wie viel. Während eines Instagram Live von Wilson Cruz sagte Anthony Rapp (Paul Stamets) in den Kommentaren: “Sie bearbeiten und machen derzeit visuelle Effekte für Staffel 3, aber es verlagert sich von zu Hause aus zur Arbeit, so dass es langsamer als gewöhnlich wird. Kein Wort doch wie lange das dauern wird oder wann es veröffentlicht wird … “

Der Staffel 3 – Trailer enthüllt die Zukunft des Universums

Der erste Trailer zeigt, dass sich die USS Discovery in der Zukunft befindet. Wir bekommen auch einen kleinen Einblick in David Ajala (Nightflyers) als neuen Charakter Cleveland Booker. Wie Variety auf der San Diego Comic-Con 2019 berichtete, sagte Kurtzman, dass Booker oder “Book” “ein Charakter sein wird, der ein wenig gegen die Regeln verstößt”.

Zu Ajala gesellen sich die neuen Darsteller Maulik Pancholy (Dr. Nambue, Chief Medical Officer der USS Shenzhou), Terry Serpico (Admiral Anderson, ein hochrangiger Offizier der Sternenflotte) und Sam Vartholomeos (Connor, ein Junior Offizier der Shenzhou).

Interessanterweise sehen wir auch eine Flagge der Vereinigten Föderation der Planeten mit nur sechs Sternen – ist die Föderation in diesem Zeitraum nicht mehr? Gibt es hier Parallelen zu einer anderen Gene Roddenberry-Serie, Andromeda?

Es sieht auch so aus, als würde Michael Burnham lange Zeit auf ihrer Suche nach “dem Domino verbringen, das umgekippt ist und all dies begonnen hat”. Zu Beginn des Trailers sehen wir, wie Burnham ihre Haare und ihr Aussehen verändert, was darauf hindeutet, dass ihre Abenteuer Monate oder sogar Jahre dauern können.

Viele der Darsteller der dritten Staffel von Star Trek: Discovery sind bestätigt

Der erste Trailer bestätigt das Wiederauftauchen einer Reihe von zurückkehrenden Schauspielern. Das ist der Cast für Staffel 3:

Michael Burnham: Sonequa Martin-Green

Saru: Doug Jones

Sylvia Tilly: Mary Wiseman

Dr. Hugh Culber: Wilson Cruz

Joann Owosekun: Oyin Oladejo

Keyla Detmer: Emily Coutts

Paul Stamets: Anthony Rapp

Georgiou: Michelle Yeoh

Es könnte sich lohnen, Captain Pike und Spock zu vergessen, da sie in der Gegenwart schmachten. Diese werden die USS Discovery aus den Geschichtsbüchern der Förderation streichen.

“Unsere Brückencrew ist so fähig”, sagte Kurtzman gegenüber THR. “Wir werden sie alle viel, viel mehr sehen. Vor allem, weil diese Crew ihr [altes] Leben für einander verloren hat.”

Wie weit ist die Entdeckung gegangen? Ebenfalls auf der SDCC 2019 sagte der Executive Producer der Serie, Alex Kurtzman: “Offensichtlich haben wir am Ende der zweiten Staffel einen ziemlich radikalen Sprung in die Zukunft gemacht – wir gehen in der dritten Staffel fast 1000 Jahre in die Zukunft, was verrückt ist. Weiter als jede Star Trek-Serie jemals zuvor gegangen ist. 930 Jahre bis zum noch unerforschten 32. Jahrhundert, um genau zu sein.”

Star Trek Discovery Staffel 3 wird anders, ehrt aber den Kanon

Kurtzman erwähnte auf dem Panel auch, dass er von der Aussicht begeistert ist, “den Kanon zu ehren, ihn aber enorm aufzurütteln”. Für Haupt-Darstellerin Sonequa Martin-Green, die mit Syfy Wire spricht, ist dies eine Gelegenheit für die Show, mutig dorthin zu gehen, wo noch niemand zuvor war. Der Besuch neuer Planeten, Zeitlinien und Sektoren ist “der perfekte Weg, um uns zu definieren, weil wir neu und doch vertraut sind”. – Ein interessanter Ansatz, wie wir finden.

Die erste Staffel von Star Trek: Discovery erwies sich als vielversprechender Start, für eine neue Sci-Fi-Serie. Die zweite Staffel verwirrte sich ein wenig, bekam aber ein tolles Finale spendiert. Wir sind schon sehr gespannt was uns in Staffel 3 erwarten wird.

Staffel 3 von Star Trek: Discovery wird wahrscheinlich noch diesen Sommer auf Netflix erscheinen. Wir halten euch auf dem Laufenden! Wie habt ihr die bisherigen Folgen erlebt? Sagt es uns doch in den Kommentaren! Für alle Star Trek-Fans haben wir eine interessante Aufstellung, was mit den Religionen in der Zukunft passiert. Oder ob uns Quentin Tarantino den nächsten Star Trek-Kinofilm bringt.