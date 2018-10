CBS hat zwei Staffeln von „Star Trek: Lower Decks“ bestellt, eine animierte Komödie des Emmy-Preisträgers Mike McMahan. Dabei werden die Geschehnisse auf einem der unwichtigsten Schiffe der Sternenflotte gezeigt.

Alex Kurtzman und Heather Kadin von Secret Hideout und Rod Roddenberry, Trevor Roth und Katie Krentz von Roddenberry Entertainment werden neben McMahan, der am besten für Rick and Morty bekannt ist, als Executive Producer fungieren.

Was werden wir in einer Star Trek-Komödie zu sehen bekommen?

Laut Alex Kurtzman jene Leute, die die gelben Patronen für den Nahrungsreplikator machen und es schaffen das diese nach Banane schmecken.

Alex Kurtzman über Mike McMahan: „Der Name seiner Katze ist Riker. Der Name seines Sohnes ist Sagan. Der Mann ist engagiert. Er ist brillant lustig und kennt jeden Zentimeter jeder Trek-Episode.“

Trek-Fans werden sich daran erinnern, dass McMahan 2011 einen Twitter-Account gestartet hat, auf dem er Episoden zu einer falschen Staffel von Star Trek: The Next Generation veröffentlichte. Neben seinen Trek-Referenzen ist er seit kurzem Chefredakteur und Executive Proucer der erfolgreichen Animationsserie Adult Swim.

Was uns in etwa erwartet, könnt ihr in diesem Ausschnitt sehen:

Star Trek: Lower Decks ist die erste Zeichentrickserie von CBS All Access. Die actionreiche Serie mit echten Darstellern, Star Trek: Discovery, startet mit der zweiten Staffel am 17. Januar 2019 in den USA.

CBS All Access kündigte kürzlich Pläne für eine neue, bisher unbetitelte Star Trek-Serie an, bei der Sir Patrick Stewart seine ikonische Rolle als Jean-Luc Picard wieder aufleben lässt.

