Star Trek Discovery: Wann werden die Episoden zu Staffel 3 veröffentlicht

Star Trek Discovery - (C) CBS All Access/NETFLIX

Wann wird jede Episode von Star Trek: Discovery Staffel 3 für Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar sein? Star Trek: Discovery startete 2017 und leitete eine neue Ära für das legendäre Science-Fiction-Franchise ein.

Der Plot der Serie wurde „nur“ 10 Jahre vor der originalen Star Trek: Enterprise-Serie eingestellt. Dabei spielt Sonequa Martin-Green als Michael Burnham, die Adoptivschwester von Spock. Spock hatte eine Schwester? Davon wusste man bisher nichts. Obwohl die Serie kritisch aufgenommen wurde gibt es viele positive Stimmen. Discovery weicht etwas von der alten Star Trek-Formel ab, aber mit Erfolg beim Publikum.

Die zweite Staffel endete damit, dass Burnham und die USS Discovery über 900 Jahre in die Zukunft durch ein Wurmloch geflogen sind, in der Hoffnung zu verhindern, dass eine KI alles organische Leben zerstört. Die erste Episode von Star Trek: Discovery Staffel 3 konnte man bereits letzten Freitag auf Netflix sehen. Dabei wurde die Hauptdarstellerin von ihrem Schiff getrennt. Sie erfährt das die Föderation und die Sternenflotte stark dezimiert wurde, aufgrund eines katastrophalen Ereignis namens „The Burn“ (Der Brand), ein Ereignis das vor rund 100 Jahren stattgefunden hat.

Die dritte Staffel von Star Trek: Discovery umfasst 13 Episoden. Der Zeitplan ist klar definiert: Netflix zeigt jeden Freitag eine neue Folge.

Alle Termine der kommenden Episoden:

16. Oktober: „That Hope Is You“ 23. Oktober: „Far From Home“ 30. Oktober: „People Of Earth“ 6. November: „Forget Me Not“ 13. November: „Die Trying“ 20. November: „Scavengers“ 27. November: „Unification III“ 4. Dezember: „The Sanctuary“ 11. Dezember: „Terra Firma – Teil 1“ 18. Dezember: „Terra Firma – Teil 2“ 25. Dezember: „The Citadel“ 1. Jänner 2021: „The Good Of The People“ 8. Jänner 2021: „Outside“

Wie bereits im Vorfeld angekündigt: die Crew und die USS Discovery wurden aus den Geschichtsbüchern der Föderation gestrichen. Das erklärt auch, warum man in früheren Star Trek-Serien und -Filmen über die Mannschaft und das Schiff nichts gehört hat.

Star Trek: Discovery – Produktion von Staffel 4 startet bereits in wenigen Tagen

Die Produktion der nächsten Staffel beginnt bereits am 2. November 2020. In den USA wird die Serie exklusiv auf CBS All Access ausgestrahlt, ansonsten weltweit auf Netflix gestreamt. CBS ist mit den Star Trek-Serien sehr erfolgreich und hat Captain Picard zurückgeholt. Bei uns sah man die 10-teilige erste Staffel auf Amazon Prime. Kirk, Spock und Nummer Eins wird man nach der zweiten Staffel von Discovery in einer eigenen Serie wiedersehen: Strange New Worlds. Eine weitere Serien-Ausgründung mit „Sektion 31“ soll ebenfalls in Entwicklung sein.