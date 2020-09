6 Netflix Serien die unter dem Radar fliegen

Netflix Logo (C) Netflix

Jeder hat so seine Dauerbrenner. Die Serien die einfach immer gehen. Die man zwar schon ein paar Male von Anfang bis Ende durch hat, aber der Unterhaltungslevel ist noch immer gegeben. Man wiederholt sie gerne, weil sie schlichtweg gut sind. Dann gibt es Netflix Serien die einen gewaltigen Impact hatten auf die Pop Kultur und eine riesige Fangemeinde besitzen. Dass Netflix ein gutes Gespür für Serien hat, haben sie schon mehrfach bewiesen.

Die Top of the List oder lieber die Underdogs?

Natürlich sind die Top Serien es immer wert mal rein zu sehen, oder sie direkt durch-zu-bingen. Die großen Namen sind unter vielen Anderen: the Witcher, Stranger Things, the Umbrella Academy oder auch Orange is the new Black. Die Liste geht weiter und weiter. Man kann wirklich sagen dass Netflix ein Auge für Serien hat die Fans fesseln. Dies zeigt sich auch in ihren Einkäufen. So rettete Netflix die (eigentlich) Amazon Exclusive Serie Lucifer vor dem Ende. Fans hatten gebrochene Herzen als es hieß die Serie würde bereits abgesetzt werden. Aber da kam Netflix und rettete den Fanliebling Lucifer Morningstar. Wir wollen aber heute an diesen Giganten vorbei schauen und euch ein paar unserer liebsten Underdogs vorstellen.

Hier sind 6 Serien auf Netflix die einen Blick wert sind:

Dirk Gentlys Holistische Detektei

Diese Serie stammt von Douglas Adams, dem Autor hinter der Kult-Buchserie Per Anhalter durch die Galaxis. Entsprechend schräg ist auch hier seine Federführung zu spüren. Ihr kennt Sherlock Holmes, das Superhirn dass selbst die kleinsten Details eines Raums analysiert hat, noch ehe er sich hinsetzt? Naja, Dirk ist anders. Er geht mal los und vertraut auf seinen Bauch. Denn es wird sich schon was ergeben, dass ihn letztlich auch zur Lösung bringt. Denn der holistische Grundsatz lautet „Alles hat mit Allem zu tun“. Verfolgt wird er von einer holistischen Assassinin die dem selben Grundsatz folgt. Sie bring also einfach mal Jeden um von dem sie meint er habe es verdient. Denn das führt sie bestimmt irgendwie zu ihrem eigentlichen Ziel.

Russian Doll

Und täglich grüßt das Murmeltier. Einer der kultigsten Filme von Bill Murray hat in den letzten Jahren einige Filme inspiriert das Thema aufzugreifen. Happy Death Day hat dies zuletzt in den Kinos als Horrorfilm wiederbelebt, in dem eine junge Frau an ihrem Geburtstag ermordet wird, nur um wieder in ihrem Bett aufzuwachen und den Tag von neuem zu beginnen. In Russian Doll ist das Problem das Gleiche. Die Heldin, wenn man so will, erfährt durch zufällige Umstände leider jeden Tag ihr frühzeitiges Ende. Sie fällt eine Treppe hinunter, in ein offenes Loch einer Baustelle und und und. Die Serie zeigt einen Comedy Blick auf das Prinzip des sich wiederholenden Tages an dem dich der Tod erwartet. Schwarzer Humor und wirklich kurzweilige Unterhaltung in jeder Folge.

Santa Clarita Diet

Ja an schwarzem Humor fehlt es dieser Netflix Serie eindeutig nicht. Was wenn es Zombies gäbe? Was aber wenn diese Zombies ihre Menschlichkeit nicht verlieren würden? Wie würde man im normalen Familien Alltag einen Zombie etablieren? In Santa Clarita Diet sehen wir genau das. Eine Suburban-Mom und Immobilien Maklerin wird unerwartet zur Untoten, „lebt“ aber ihr Leben ganz normal weiter. Ihr liebender Ehemann will sie natürlich dabei unterstützen und nach einer Heilung für seine Frau suchen. Das Verstecken dieses Umstandes führt aber zu vielerlei Problemen und somit auch zu sehr skurrilen Momenten. Ein hoch liebevoller Zombie Flick für Zwischendurch.

Ragnarök

Die nordische Mythologie findet wieder mehr und mehr Einzug in unsere Pop Kultur. Nicht nur mit Marvels Thor der im MCU und in den Avengers einen blick auf die Asen gab, sondern im neuesten Titel der God of War Reihe oder auch im kommenden Assassins Creed Valhalla. Serien wie Vikings und Norsemen sind bereits tief in die Materie eingetaucht und zeigen uns Wikinger von allen Seiten. Ernst wie auch lustig. Ragnarök stellt eine ganz andere Frage. Was wenn ein junger Mann in unserer jetzigen Zeit gesegnet würde mit der Macht des Thor? Was wenn die Eisriesen gar nicht in Jotunheim sind sondern sich als Menschen getarnt unter uns bewegen. Ein grimmer Ton erfüllt die norwegische Netflix Serie und sie hat einen interessanten neuen Take auf das Thema.

Dracula

Man kann die Geschichte Draculas nicht erzählen ohne auch seine Widersacher zu erwähnen. Van Hellsing! Nein, ausnahmsweise nicht der berühmteste aller Untoten-Jäger. In dieser Serie hat Dracula eine Widersacherin. Eine Nonne die sich dem dunklen Fürsten stellt, bewaffnet mit einem rasiermesserscharfen Verstand und dem Glauben an sich selbst. Und was für eine Protagonistin wir hier bekommen. Netflix zeigt in dieser Serie wie man eine starke weibliche Hauptrolle etabliert für die Fans sich wahrlich begeistern können. Dracula ist charmant und gerissen wie es sich für diese Figur auch gehört, aber hier findet er eine Frau die ihm in seiner Verschlagenheit auf Augenhöhe begegnet. Die Dialoge sind spannend, die Episoden bringen den Gruselfaktor mit der für das Thema Dracula verlangt wird. Düsterere Unterhaltung

The Alienist – die Einkreisung

Grausamste Morde erschüttern New York, zu einer Zeit wo noch nicht ein Mal Fingerabdrücke weitreichend bekannt sind. Ein Serienkiller richtet die Leichen von Kindern auf grausamste Weise her und platziert sie an Orten wo sie auch gefunden werden. Er hat keine Angst geschnappt zu werden. Denn zu dieser Zeit ist Vorsicht alles was er braucht um unbekannt zu bleiben. Ihm auf der Spur ist aber ein Alienist (die erste Form eines Psychiaters zu einer Zeit als dies nicht als Wissenschaft galt) und eine Gruppe aus verschiedenen Kreisen, die ihn einfach nur aufhalten wollen. Die Serie hält ein hohes Level an Spannung und grausigem Horror. Man bekommt auch ein großartiges Gefühl für Ermittlungsarbeit bevor es für Alles ein CSI Team gab. Bevor man sich per Funk absprechen konnte. Für Fans von Horror und Krimis ist diese Serie auf Netflix eine eindeutige Empfehlung.

Das waren unsere 6 Serien Tips auf Netflix…

…und wie sieht es mit euch aus? Habt ihr Serien entdeckt abseits des allgemein Bekannten und Beliebten? Wurde euch auch schon so eine Underdog Serie auf Netflix empfohlen und ihr habt die gleich durch-ge-suchtet? Schreibt es uns in die Kommentare!