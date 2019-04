Netflix hat bestätigt, dass seine Witcher-Fernsehadaption gegen Ende dieses Jahres ausgestrahlt wird und damit etwas über dem ursprünglich für 2020 erwarteten Veröffentlichungsdatum liegt.

Die Nachrichten stammen von einem Netflix-Investorenanruf, wie von Deadline berichtet, in dem Chief Content Officer Ted Sarandso bekannt gab, dass das Fantasy-Drama im 4. Quartal erscheinen würde. Damit lässt sich der Start in den letzten drei Monaten des Jahres 2019 einschränken.

Spieler der The Witcher-Games aufgepasst: Die Netflix-Serie basiert auf den vom polnischen Autoren Andrzej Sapkowskis veröffentlichten Witcher-Romanen und nicht auf CD Projekts Videospiel-Adaption. Der Autor ist auch als kreativer Berater im Team. Den Part als Showrunner hat Lauren Hissrich übernommen

Bis heute beschränkten sich die Nachrichten zu Netflix-Serien weitgehend auf Ankündigungen rund um den Kern des Ensembles. Henry Cavill wird zum Beispiel als Geralt von Rivia spielen, während Anya Chalotra Yennefer spielt. Die Show wird derzeit in Ungarn produziert.

