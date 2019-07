Share on Facebook

Quentin Tarantino gibt seit einigen Jahren an, dass sein zehnter Film als Regisseur der letzte sein wird. Es gab Gerüchte, dass er auch vorhat, einen Star Trek-Film zu drehen. Tarantino hat jetzt kommentiert, ob ein Star Trek-Film – falls er je passiert – als sein zehnter und letzter Film gelten würde.

In einem Interview mit CinemaBlend diskutierte Tarantino die Möglichkeit, dass ein Star Trek-Film von seinem 10-Filme-Plan ausgeschlossen werden könnte, da es sich um einen Franchise-Eintrag und nicht um eine originelle Kreation handelt.

„Ich glaube, ich habe eine Lücke, [wenn] die Idee war, eine Lücke hineinzuwerfen“, sagte er. „Was wäre, ‚Uhhh, ich denke, Star Trek zählt nicht. Ich kann Star Trek machen … aber natürlich würde ich mit einem Original enden.'“

Letztendlich sagte Tarantino jedoch, dass er zu seiner ursprünglichen Entscheidung stehen würde, egal wie sein zehnter Film ausfällt.

„Die Idee, 10 zu machen, ist nicht, eine Lücke zu finden“, erklärte er. „Ich denke tatsächlich, wenn ich Star Trek machen würde, sollte ich mich dazu verpflichten. Es ist mein letzter Film. Es sollte nichts übrig bleiben. Ich weiß nicht, ob ich das machen werde, aber das das könnte passieren.“

Gerüchte, wonach Tarantino eine Idee für einen neuen Star Trek-Film hatte, tauchten erstmals im Dezember 2017 auf. Berichten zufolge hatte er mit JJ Abrams, Regisseur der ersten beiden Star Trek-Reboot-Filme, über die Möglichkeit der Regie gesprochen. In jüngerer Zeit teilte Tarantino Empire mit, dass ein Drehbuch geschrieben worden sei, das auf seiner ursprünglichen Tonhöhe beruhte. In diesem Fall würde sein Star Trek-Film eine R-Bewertung erhalten. Also auch für Amerika als brutal eingestuft.

Der neunte Film von Tarantino ist „Once Upon A Time In Hollywood“. Seine Lieblingsschauspieler wie Leonardo DiCaprio oder Brad Pitt sind wieder mit von der Partie. Sogar Al Pacino. Das Hollywood von 1969 sieht man ab dem 14. August in den österreichischen Kinos.