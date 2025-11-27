Fortnite zeigt Fortsetzung zu Tarantino-Kultfilm Kill Bill

Klaus KainzEin freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Am 30. November erscheint eine offizielle Fortsetzung von Kill Bill als Update in Fortnite. Bei “The Lost Chapter: Yukis Rache” handelt es sich nämlich um ein neues Kapitel des blutigen Kultfilms, das Regisseur Quentin Tarantino bereits damals geschrieben, aber nie gefilmt hat. Für die animierte Fortnite-Fassung schlüpft auch Uma Thurman zurück in ihre Rolle als Killerin Beatrix Kiddo (via AV Club). Nun gibt es erstes Bildmaterial.

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Im neuen Kapitel soll es um die Schwester von Gogo gehen, der Thurman während des Gemetzels gegen die 88 Yakuza-Handlanger den Gar ausgemacht hat. Teile des Skripts waren zuvor bereits online auffindbar. Allerdings hat Tarantino oft angekündigte Pläne, ein Kino-Sequel zu drehen, inzwischen verworfen. Bereits im Originalfilm gab es animierte Sequenzen, damals im Anime-Stil. Yukis Rache zeigt sich wiederum im Look von Fortnite.

Neues aus der Welt von Kill Bill in Fortnite und im Kino

Zur Freude von Fans bringt Tarantino Kill Bill auch im Kino zu Ende. Ursprünglich teilte er sein großes Metzel-Epos in zwei Teile auf, die kurz hintereinander ins Kino kamen. Denn für die Verleiher war die Laufzeit von Kill Bill als Gesamtwerk zu lang. Seither heizte der Filmemacher oft Gerüchte an, die Gesamtfassung könnte als “Kill Bill: The Whole Bloody Affair” doch noch erscheinen.

Am 5. Dezember läuft die knapp über vier Stunden lange “Bloody Affair” tatsächlich über amerikanische und britische Leinwände, inklusive zuvor unverwendeter Szenen und Anime-Sequenzen (via Schnittberichte). Ob der Streifen in weiteren europäischen Kinos gezeigt wird, ist bisher nicht offiziell bekannt. Amerikanische Fans können in Fortnite das Gogo Yubari Outfit abstauben, wenn sie ein Ticket für eine der Filmvorführungen vorbestellen. Hierzulande gibt es ein Outfit für einen Login zwischen 27. November, 15 Uhr und dem 1. Dezember, 15 Uhr (via X).

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!