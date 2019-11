Was passiert eigentlich mit den Religionen in Star Trek?

(C) StarTrek.com

Das Star Trek-Franchise bietet einen Einblick in die Zukunft der Menschheit, aber welche Rolle spielt Religion im fiktiven Universum von morgen? Eine der faszinierendsten Eigenschaften von Science-Fiction ist die Fähigkeit, den Weg der Menschheit in den kommenden Jahrzehnten oder Jahrhunderten vorherzusagen, und Star Trek kann dies besser als die meisten anderen. In zahlreichen Filmen und Fernsehsendungen hat Star Trek einen futuristischen Kommentar zu den Werten von Politik, Wissenschaft und Gesellschaft verfasst und gleichzeitig die ernsthafteren sozialen Probleme der Rasse und des Geschlechts angesprochen. Gene Roddenberry war akribisch bei der Vorstellung einer fiktiven Zukunft, mit einigen Elementen, die in der Natur an Utopie grenzten.

Das Thema Religion wird im Science-Fiction-Bereich häufig als Gegensatz zum Fortschritt thematisiert. Sogar jetzt ist der Kampf zwischen Wissenschaft und Glauben Jahrhunderte alt und es ist nur natürlich, dass wissenschaftlich fundierte Geschichten ihre eigene Seite als siegreich darstellen würden. Infolgedessen räumen viele fiktive Zukunftsgesellschaften den Religionen der Gegenwart eine geringere Rolle ein. Einige zeigen sogar, dass das Konzept eines Gottes angesichts des raschen wissenschaftlichen Fortschritts gänzlich aufgegeben wurde. Im Falle von Star Trek hat sich jedoch der Platz der Religion in der Gesellschaft im Laufe des Franchise weiterentwickelt.

Die Erde in friedlicher Harmonie

Als Gene Roddenberry mit der Entwicklung des Star Trek-Konzepts begann, stellte er sich eine Erde in friedlicher Harmonie vor, bei der Krieg und Konflikte zwischen den Arten der Vergangenheit angehörten. Ein wesentlicher Teil von Roddenberrys Welt war, dass die Menschheit auch größtenteils über das Bedürfnis nach Religion hinausgewachsen war, und Star Trek-Autor und Produzent Ronald D. Moore (“Der erste Kontakt”, Battlestar Galactica 2003 Pilotfilm, Battlestar Galactica Razor) beschrieb diesen Glauben als “Kernsatz” von Roddenberrys Vision. Ein Mangel an Religion mag ein Ausgangspunkt für dasursprüngliche Star Trek gewesen sein, aber dies ist nicht unbedingt die Realität, die sich weiterentwickelt. Nicht jeder Autor und Produzent, der an Star Trek arbeitet, teilte Roddenberrys düstere spirituelle Prognose und die völlige, ausdrückliche Ablehnung der Religion, hätte vielleicht nicht gut mit einem Publikum der 1960er Jahre (oder in der Tat mit einem modernen) gespielt.

Aus diesem Grund wird in der ursprünglichen Star-Trek-Serie das Thema Religion meistens beschönigt. Es gibt wenig Anhaltspunkte dafür, dass wichtige religiöse Praktiken nach wie vor weit verbreitet sind, aber es gibt auch keine völlige Ablehnung des Konzepts. In der Originalserie wird auch ein allgemeiner Handlungsstrang verwendet, bei dem die Enterprise-Crew einen falschen Gott besiegt – normalerweise einen Außerirdischen mit großer Macht, der seine eigene Heiligkeit verkündet. Dieser Ansatz hält an Roddenberrys ursprünglicher Idee fest, verzichtet aber auch auf potenziell anstößige Absolute. Es gibt jedoch einige Momente, die dem allgemeinen Mangel an Religion in Star Trek zu widersprechen scheinen, wie zum Beispiel als Kirk Apollo verkündet:

“Wir brauchen keine Götter, wir finden den einen ziemlich angemessen”.

Das deutet darauf hin, dass irgendeine Art von Religion vorliegt Monotheistische Anhängerschaft liegt in der Zukunft. Bestimmte religiöse Traditionen wie Hochzeiten und Weihnachten bleiben ebenfalls bestehen, obwohl der religiöse Aspekt dieser Zeremonien im Laufe der Zeit möglicherweise nachgelassen hat, wie es in der realen Welt der Fall war.

Star Trek: Religion eher als Fabel

In Star Trek II: Der Zorn des Khan widerspricht McCoy etwas Kirks früherer Aussage, indem er die Genesis der Bibel als “Mythos” bezeichnet. Dies steht mehr im Einklang mit Roddenberrys Zukunft, in der die Religion eher zu einer Fabel als zu einer Gefolgschaft geworden ist, aber Star Trek widerspricht dieser Idee in seinem fünften großen Kinobesuch, dem vielverleumdeten The Final Frontier (dt.: “Am Rande des Universums”), in was die Enterprise-Crew auf eine Suche nach Gott verwickelt wird.

Als Star Trek sich zu The Next Generation entwickelte, trat Roddenberrys nicht-religiöse Ethik stärker in den Vordergrund, und Picard zeigte eine weitaus geringere Abneigung gegen Spiritualität als Kirk. Trotzdem gab es eine Reihe von Hinweisen auf das Christentum, den Hinduismus und andere Glaubensrichtungen, die zumindest beweisen, dass die Religion in der Enterprise-D-Ära nicht vergessen wurde.

Nach Roddenberry: Ein anderes Konzept

Nach Roddenberrys Tod im Jahr 1991 hat sich das Star Trek-Franchise mehr Freiheiten genommen, um von seiner ursprünglichen Aufgabe abzuweichen, und dies beinhaltete das Konzept der Religion. Während sich Deep Space Nine, Voyager und Discovery mit religiösen Themen beschäftigen, folgen sie im Allgemeinen dem Beispiel der Originalserie, indem sie das Konzept des Glaubens weder vollständig ablehnen noch zeigen, dass es so weit verbreitet ist wie heute. In diesem Sinne ist die Entwicklung von organisierten Massenversammlungen zu persönlicheren spirituellen Überzeugungen, die durch verweilende Traditionen und Zeremonien abgerundet werden, vielleicht die beste Art, die Darstellung der menschlichen Religion in Star Trek insgesamt zu beschreiben.

Originaltext: Screenrant.com