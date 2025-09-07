God of War-Serie für Prime Video: Start der Dreharbeiten soll im März 2026 sein 

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Amazons God of War-Serie wird im März 2026 angeblich in Vancouver gedreht. Wie Nexus Point News zuerst berichtet, laufen derzeit die Casting-Prozesse, während die Drehbücher fast fertiggestellt sind. Für Fans der Reihe ist dies ein wichtiger Meilenstein, nach jahrelangen Gerüchten und voreiligen Ankündigungen nimmt die Adaption von Kratos’ epischem Abenteuer endlich konkrete Formen an.

Die Serie basiert auf dem von Kritikern gefeierten God of War (2018), das die Reihe in die nordische Mythologie führte. Statt jugendlichem Rachefeldzug gegen die Götter des Olymps begleitet die Geschichte nun einen älteren Kratos, der gemeinsam mit seinem Sohn Atreus eine gefährliche Reise antritt.

Werbung

Starkes Team hinter der Serie

Zum Showrunner wurde Ronald D. Moore ernannt, bekannt durch Serienhits wie (die wohl beste realistischen Sci-Fi-Serie) For All Mankind, Outlander und (der wohl besten Sci-Fi-Serie überhaupt) Battlestar Galactica. Ihm zur Seite steht ein erfahrenes Autorenteam:

Matthew Graham (Electric Dreams, Spanish Princess)

(Electric Dreams, Spanish Princess) Stephanie Shannon (For All Mankind, Outlander)

(For All Mankind, Outlander) Narendra K. Shankar (The Expanse, For All Mankind)

(The Expanse, For All Mankind) Joe Menosky (Star Trek: Discovery, For All Mankind)

(Star Trek: Discovery, For All Mankind) Marc D. Bernardin (The Continental, Star Trek: Picard)

(The Continental, Star Trek: Picard) Tania Lotia (The Witcher, The Mighty Nein)

Viele dieser Autoren haben bereits erfolgreich mit Moore gearbeitet, was der Serie einen einheitlichen Stil und eine klare kreative Vision verleihen dürfte.

Eine Geschichte voller Mythologie

In einem Interview auf der San Diego Comic-Con erklärte Moore, dass die Serie das Spiel von 2018 adaptiert: „Wir sind in der Script-Phase. Es läuft sehr gut. Das Team ist großartig. Ich habe noch nie ein Videospiel adaptiert, und je tiefer ich eingetaucht bin, desto mehr hat mich die Tiefe und Breite der Mythologie beeindruckt.“

Werbung

Die Handlung folgt Kratos und Atreus auf ihrer Mission, die Asche der verstorbenen Mutter vom höchsten Gipfel der Neun Reiche zu verstreuen. Dabei treffen sie auf mythische Gestalten wie den unsterblichen Baldur, dessen Kampf mit Kratos zu den intensivsten Momenten der Vorlage gehört.

Die Serie ist eine Kooperation von Amazon MGM Studios, Sony Pictures Television, PlayStation Productions und dem Santa Monica Studio, das auch die Spiele entwickelt hat. Damit ist sichergestellt, dass die Adaption eng mit der Vision der Entwickler verbunden bleibt. Ein Faktor der bereits der The Last of Us-Serie helfen konnte, obwohl die zweite Staffel durchwegs eigene Wege ging.

Mit Drehstart im Frühjahr 2026, einem erfahrenen Showrunner und direkter Beteiligung der Spieleentwickler stehen die Chancen gut, dass die God of War-Serie ein Hit wird. Kratos’ Reise durch die nordische Mythologie hat bereits Millionen Spieler begeistert. Ab wann wir Kratos auf Prime Video zu sehen bekommen ist noch nicht fixiert.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!