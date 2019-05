Share on Facebook

Die Helden unserer Kindheit, SEGA, veröffentlichten zehn weitere Titel, die für den Mega Drive Mini erscheinen werden. Immerhin kennen wir nun bereits 30 von 40 Titeln der kommenden Portion Nostalgie im Mini-Format.

Es gibt einige hochkarätige Titel unter den neuen 10 veröffentlichten Titeln:

Alex Kidd in the Enchanted Castle

Beyond Oasis (The Story of Thor in PAL territories)

Ghouls ‘n Ghosts

Golden Axe

Mega Man: The Wily Wars

Phantasy Star 4: The End of the Millennium

Sonic the Hedgehog Spinball

Street Fighter 2: Special Champion Edition

Vectorman

Wonder Boy in Monster World

Die Rollenspiel-Serie von SEGA, Phantasy Star, hatte ihren ganz eigenen Stil und es ist schön zu sehen, dass man auch solche Titel in die Mini-Konsole des Mega Drive/Genesis steckt. Besonders hervorzuheben unter diesen zehn neuen Titeln ist auf jeden Fall Mega Man.: The Wily Wars. Zu der Zeit, als der Mega Drive am Markt war, kam die Mega Man-Serie fast nur für den Nintendo heraus.

The Wily Wars war eine Spielesammlung aus den ersten drei Mega Man-Titeln, die komplett überarbeitet und ergänzt wurden. Als Mega Man-Fan eine Bereicherung, wenn man die alten Nintendo-Schinken gespielt hat. So kann man die Games neu erleben.

Eine Übersicht der bisherigen Titel

Bisher wurden folgende Titel für den Mega Drive Mini angekündigt:

Altered Beast

Castle of Illusion Starring Mickey Mouse

Castlevania: Bloodlines

Comix Zone

Contra: Hard Corps

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Earthworm Jim

Ecco the Dolphin

Gunstar Heroes

Landstalker

Shining Force

Shinobi 3: Return of the Ninja Master

Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog 2

Space Harrier 2

Streets of Rage 2

Super Fantasy Zone

Thunder Force 3

ToeJam & Earl

World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck

Gegenüber den bisher erschienenen Mini-Konsolen von Sony und Nintendo bietet die SEGA-Konsole (fast) doppelt so viele Spiele. Jetzt fehlen nur noch die letzten 10 Titel, welche uns bei der E3 2019 präsentiert werden. Leider gibt es keine Mega CD-Games, wie bereits im Vorfeld diskutiert.

Quelle: Sega.com via Twitter