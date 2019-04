1990 war ein tolles Jahr. Laut Wikipedia passierte in Deutschland politisch einiges, was man als 5-jähriger Österreicher gar nicht so mitbekommen hat. Das einzige an was ich mich erinnern kann war David Hasselhoff mit „I´am Looking for Freedom“ welches ich in perfekten Englisch [sic] nachsingen konnte. Und ja, für mich etwas wichtiger: Ich lernte Videospiele kennen, mit dem Sega Mega Drive.

Im Jahr 1990 erschien der Sega Mega Drive in Europa und ich traue mich als „Sega Fan-Mitglied Nr. 5048“ in Österreich zu behaupten, dass mein Vater einer der Ersten war, der diese Konsole kaufte. Vielleicht auch deshalb – oder nur deswegen – freut mich der Release des Sega Mega Drive Mini fast genauso wie eine mögliche Ankündigung von Half-Life 3.

Der nächste Absatz ist jetzt wirklich der Meldung gewidmet, nachdem ich beim Gedanken an diese alte schwarze Konsole immer ins Träumen gerate…

Die Musik im Hauptmenü der Mini-Konsole wird von niemand anderen gemacht als Yuzu Koshiro. Euch sagt der Name nichts? Wenn ihr Mega Drive-Fans seid, dann kennt ihr zumindest einen dieser Titel: The Revenge of Shinobi, Streets of Rage oder Actraiser. An diesen Titeln hat Koshiro als Soundtrack-Komponist mitgewirkt.

Damit die Musik der Mini-Konsole authentisch wirkt sorgt er selbst:

„Ich bin stolz darauf, am Mega Drive Mini-Projekt teilzunehmen und Musik für das Menü zu machen, das die großartigen Spiele darstellt. Ich programmierte die Musik, die auf den Yamaha YM2612 Soundchip spezialisiert ist, die authentische Genesis-/Mega Drive-Sounds mit vielen Soundbanks wiedergibt, die aus den aktuellen Spielen im Menü ausgewählt wurden. Ich hoffe, es gefällt euch!“, so Koshiro auf Twitter.

Derzeit hat uns SEGA 10 Titel verraten, welche für die Mini-Konsole erscheinen werden. Der Release findet am 19. September 2019 in Europa statt. Der Sega Mega Drive startete am 29. Oktober 1988 in Japan, folgte am 9. Januar 1989 in den USA und schließlich am 30. November 1990 in Europa. Wenn ihr wissen möchtet wie sich ein deutscher Techno-DJ auf einem Mega Drive-Module verewigt hat, dann lege ich euch diese Meldung von uns ans Herz!