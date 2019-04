Share on Facebook

Endlich ist es soweit! Half-Life 3 wurde von Gabe Newell in einer Ansprache auf CNN angekündigt! Die lang erwartete Fortsetzung knüpft an die Ereignisse aus Half-Life 2 an und bekommt bald seinen ersten Trailer.

Gordon Freeman ist wieder da, wie wunderbar! Der Held unserer Kindheit, welcher mit G-Man die letzten Jahre in Portalen festgehangen ist, wird erstmals auf der Source 2.0-Engine präsentiert. HL3 ist nämlich nicht nur die Tech-Demo der überaus ambitionierten Grafik-Engine, sondern auch „storytechnisch ein Meisterwerk“. Das hat Valve-Chef Gabe Newell zumindest auf CNN versprochen. Wir werden unsere Helden von damals alle wieder sehen, genauso wie all unsere Erwartungen übertroffen werden.

Eine Sache macht uns jedoch stutzig: Warum wurde Half-Life 3 für den Epic Games Store angekündigt und nicht auf der hauseigenen Steam-Plattform?

Die Sache ist eigentlich ganz simpel, wie uns der Valve-Chef per Anfrage mitteilte:

„Die Details zum Deal mit Epic Games sind natürlich vertraulich. Die Umgebung ist für Entwickler einfach profitabler und besser. Mit Epic können wir ein komplett neues Publikum erreichen, dass uns noch nicht kennt. Immerhin handelt sich sich um 12 bis 14 jährige Kinder, die Half-Life nur aus Geschichten ihrer Väter kennen. Wir bringen nicht nur die beste Grafik- und Physik-Engine, wir haben auch Tänze eingebaut. Gordon und Alyx – die ebenfalls spielbar ist – nehmen an mehreren Tanzveranstaltungen der Combines teil, während sie sich in einer großen Arena tummeln, die immer enger wird. Wir erfinden das Shooter-Gaming einfach neu, dass hat man noch nie erlebt. Nebenbei bleibt uns im Epic Store wesentlich mehr Geld übrig, als bei Steam.“

Um sich die Wartezeit auf Half-Life 3 zu verkürzen gibt es ab sofort Half-Life 2: Episode 3 als Virtual-Reality-Erfahrung! Damit bekommt man quasi die Zwischengeschichte „in knapp 22 Minuten Spielzeit erklärt“, wie Newell stolz sagt.

Wir bleiben dran! Bis zum nächsten 1. April…