In Zeiten von Musik-Streaming haben es Künstler nicht einfach, sich von der breiten Masse abzuheben. Deswegen veröffentlichen viele ihre „Platten“ wieder auf Vinyl. Der Techno-DJ „Remute“ hat sich jedoch dazu entschlossen sein neuestes Album auf einer SEGA Mega Drive-Cartridge zu veröffentlichen.

Wie Remute den Kollegen von Eurogamer.net mitteilte wurden seine Musikwerke mit einer speziellen Software programmiert, die den Soundchip der Sega Mega Drive-Konsole direkt anspricht. Bereits im Jahr 2017 veröffentlichte der DJ ein Album äußerst ungewöhnlich auf einer Diskette.

Vielleicht erscheint sein nächstes Werk ja auf einer PlayStation-Disc.

The first plug and play techno album cartridge for the Sega Mega Drive is coming soon. ‚Technoptimistic‘ will be released in March. pic.twitter.com/SKWjyuRn5d

— remute (@remute) 29. Januar 2019