Metacritic enthüllte die 10 “schlechtesten” Videospiele des Jahres 2021

eFootball 2022 - (C) Konami

Es es wieder soweit? Wir schreiben den 21. Dezember, da kann man schon ein paar Jahresrückblicke starten, dachte sich auch Metacritic. Die aggregierte Bewertungswebsite teilte die “schlechtesten Videospiele”, die im Jahr 2021 veröffentlicht wurden. Die subjektive Liste wurde aufgrund des durchschnittlichen Bewertungsergebnis bereitgestellt.

Die “Worst 10” bestehen hauptsächlich aus Spielen, die wir eigentlich gar nicht wirklich kennen – auch nicht beim Namen. Es gibt jedoch einen hochkarätigen Auftritt, von dem jeder zumindest schon einmal etwas gehört hat. Eine Spiele-Sammlung, die eigentlich mehr versprochen hat, als sie tatsächlich gebracht hat. Und eine Fußball-Simulation, die komplett ihren Glanz verloren hat.

Demon Skin und I Saw Black Clouds klingen absurd, sind sie auch, und wahrscheinlich auch nicht zu unrecht bei den schlechtesten Videospielen 2021 vertreten. Die Nintendo Switch-Version von GTA Trilogy – The Definitive Edition mit einer durchschnittlichen Punktezahl von 47 von 100 hätte man sicherlich nicht in diesem Ranking erwartet, doch dem ist so. Die Kritiker waren sich einig: Das Spiel unter aller Sau. Sogar ein Fan zeigte einst eines der drei GTA-Spiele auf der PlayStation Vita, dass durchaus besser darauf lief.

GTA Trilogy: Zu recht auf dieser Liste!

Ohne Frage, aber die Grand Theft Auto-Spielesammlung der PS2-Ära hatte durchaus einen schwierigen Start und aufgrund schwerwiegender technischer Probleme bekam gerade die Switch-Version fatal schlechte Wertungen. Noch dazu kam, dass Switch-Spieler länger auf Updates warten mussten, als jene Spieler auf anderen Plattformen.

Zurecht auf dieser Liste ist der “Erstplatzierte”. mit eFootball 2022 hat sich Konami nicht wirklich einen Gefallen gemacht. Der Wechsel auf ein Free-to-Play-Modell klang zuerst gar nicht so schlecht, aber irgendwie haben Fußball-Fans eine Demo bekommen. Mehr nicht. Der Inhalt des Spiels ist zutiefst unbefriedigend. Auch das erste große Update wurde, wie der Titel des Spiels schon sagt, auf 2022 verschoben.

Die schlechtesten Videospiele des Jahres 2021 laut Metacritic

Hier das Ranking (mehr oder weniger von unten):

eFootball 2022 – 25/100 Wertungspunkte Balan Wonderworld – 36/100 Wereworf: The Apocalypse – Earthblood – 42/100 Taxi Chaos – 42/100 Of Bird and Cage – 44/100 GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – 47/100 I Saw Black Clouds – 48/100 Arkham Horror: Mother’s Embrace – 48/100 Demon Skin – 48/100 Necromunda: Hired Gun – 49/100

Wir selbst bewerten in erster Linie nach Spielspaß. Auch die Grafik kann bei uns hohe Punkte erreichen, auch wenn es nicht gerade optisch an Zwischensequenzen von Call of Duty: Vanguard herankommt. Die Optik des Spiels muss zum Spiel passen, sonst hätte ich selbst bei Halo Infinite keine 10/10 vergeben. Aber auch unser Verständnis für “Videospiele-Kunst” hat Grenzen. Unser schlechtbewertetes Spiel 2021 ist ganz klar: Moorhuhn für die PS5.