Moorhuhn: Shooter Edition PS5 – Review

Moorhuhn PS5 © AK Tronic Foto by DailyGame

Heute aus der Kategorie „Games die die Welt nicht gebraucht, aber trotzdem jemand entwickelt hat“. Moorhuhn für die PS5. Streng genommen ist es Moorhuhn: Shooter Edition. Ein Zwei in Eins Paket, in welchem Moorhuhn Remake und Moorhuhn Wanted. Ich hatte das Game in einem Media Markt entdeckt um € 24,90 und es der Redaktion auf WhatsApp gesendet, weil ich es so surreal fand.

Als Antwort kam leider „Nimm das mit, das musst du testen!!“. Was hab ich euch eigentlich getan?

Moorhuhn PS5: Die Story

Natürlich hat Moorhuhn PS5 keine Story! Wer hier tatsächlich etwas erwartet haben sollte, hat eindeutig noch nie Moorhuhn gespielt. Da dieser Artikel aber sonst in fünf Zeilen abgehandelt wäre, werde ich versuchen auch das letzte Bisschen an Informationen aus diesem Spiel zu ziehen dass möglich ist.

Denn das Game hat (so steht es auf der Hülle) ganze 3 Action geladene Level. Und ihr könnt euch vermutlich vorstellen wie lange man da am Gameplay Review sitzt.

Die Original Moorhuhnjagd begann im Jahr 1999 als PC Spiel. Ein Klick-Shooter, bei dem man auf glupschäugige Moorhühner schießt um in einer gewissen Zeit, möglichst viele dieser Viecher vom Himmel zu holen.

Moorhuhn PS5: Zwei Spiele in einem

Das Game verspricht gleich zwei verschiedene Versionen von Moorhuhn für die PS5 in Einem. Und dieses Versprechen wird auch gehalten. Man hat auf der einen Seite das klassische Moorhuhnjagd Spiel. Die Vögel fliegen oder stehen irgendwo und man muss sie mit der X-Taste abknallen und mit der O-Taste wieder nachladen. Wenn die Zeit um ist, werden Punkte gezählt.

Version 2 ist Moorhuhn Wanted. Der Clou hier, ist dass die Hühner wie Cowboys angezogen sind und auch durchs Bild gehen können. Manches mal sogar, kommt eines der Cowboy Hühner um die Ecke und schießt zurück. Revolutionen des Gamings in seiner absoluten Reinform.

Auflösung in 4K

Genau so steht es auf der Verpackung. Moorhuhn läuft auf der PS5 in 4K. Diese unglaublich hohe Auflösung sorgt für ein immersives Spielerlebnis dem man sich kaum entziehen kann in den 30 Minuten Spielzeit.

Wer hätte 1999 gedacht, dass die selben Grafiken und Texturen 22 Jahre später in 4K so traumhaft gleich aussehen können? In der Moorhuhn Spielgeschichte, ist dies allerdings das gestochen schärfste Fadenkreuz, dass je verwendet wurde.

Next Gen Moorhuhn

Die Vibration des DualSense wurde in Moorhuhn: Shooter Edition für die PS5 voll integriert. Bei jedem Schuss gibt der Controller tatsächlich einen milden Vibrations-Stoß von sich. Ein haptisches Highlight in der Moorhuhn Geschichte.

Ich muss aber gestehen, dass der Sound des Spiels tatsächlich gar nicht mal so übel klingt. Also die Schüsse. Die Hühner und restlichen Geräusche klingen noch immer genau so wie vor 22 Jahren, als ich mit 12 vor dem PC wild klickend auf die Viecher schoss.

Fazit zu Moorhuhn: Shooter Edition PS5

Ich wäre nicht überrascht wenn meine PlayStation sich jetzt ein paar Tage weigern würde zu funktionieren. Einfach weil sie sich gekränkt fühlt durch dieses Game. Es war in unglaublichen 45 Sekunden installiert und startklar. Das Gameplay würde vermutlich selbst ein gängiges Smartphone maßlos unterfordern. Wer sich also denken sollte „Hey, Moorhuhn für die PS5, und das nur um 25 Euro!“ Sollte entweder wirklich wirklich wirklich kleine Kinder zu Hause haben, die man mit so einem Spiel beschäftigen will. Oder die 25 Euro besser in irgendetwas anderes investieren. Da hilft auch alle Nostalgie nichts.

Review Wertung