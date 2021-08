Rick and Morty Season 5 Finale dauert eine Stunde

Rick and Morty © Adult Swim

Wer nicht genug bekommen kann von den Abenteuern die die namensgebenden ,,Helden” Rick and Morty in Season 5 der beliebten Animationsserie bisher bestritten haben, darf sich auf etwas großes freuen. Denn so gab der amerikanische Sender Adult Swim bekannt, das die von ihnen produzierte Serie ein einstündiges Finale bekommen soll. In Amerika soll dabei das Finale am 5. September ausgestrahlt werden.

Mit der Nachricht, dass das Finale einstündig wird, hat Adult Swim auch einen ersten Trailer für die letzte Folge veröffentlicht. Hier unten könnt ihr ihn sehen:

In den kurzem Clip sehen wir Rick, der ein ungewöhnliches Rad dreht. Schnell ist klar, dass es all jene Personen zeigt, die besser als sein Sidekick Morty sind, da er jenen offenbar ersetzen möchte. Dabei kommen mehrere popkulturelle Charaktere in Frage. Darunter ist jedoch auch die Möglichkeit Jerry zu bekommen, woraufhin man jedoch erneut drehen darf. Rick and Morty Season 5 hat also auch in ihrem Finale nichts von dem bissig bösen Humor verloren, der sie so beliebt gemacht hat.

Fans in Deutschland und Österreich müsse sich indes leider noch etwas gedulden. Man kann zwar davon ausgehen, dass Netflix wieder alle Folgen aufnimmt. Bis es so weit ist, könnte es allerdings noch einige Monate dauern. Doch das ist vorerst halb so schlimm. Denn Netflix hat im August 2021 einen der stärksten Monate.

Mehr zu Rick and Morty Season 5:

Während also Fans im deutschsprachigen Raum noch auf Rick and Morty Season 5 warten müssen, sind die beiden Charaktere momentan noch an ganz anderen Orten zu finden. So können Spieler des beliebten Coop-Shooters Rainbow Six Siege seit neustem auch als Pickle Rick aus der Serie spielen. Auch für die aktuellste Generation an Playstation-Konsolen hat das ,,dynamische” Duo bereits Werbung gemacht.

Wer sich allerdings schon immer gefragt hat, wie die beiden Chaoten im Marvel Cinematic Universe aussehen würden, der hat vielleicht auch schon bald eine Antwort. Naja, oder so ähnlich jedenfalls. Denn so gibt es Gerüchte, dass der MCU-Chef Kevin Feige und ein Autor, der auch an Rick an Morty Season 5 beteiligt war, an einem geheimen Projekt arbeiten. Ob Iron Man also schon bald ,,Wubalubadubdub!” schreit, bleibt abzuwarten.