Rick and Morty Season 5 Trailer ist da

Welchen gewaltigen Impact Rick and Morty auf die Popkultur hatten war nicht abzusehen. Die Fangemeinde hinter der herrlich chaotischen Serie ist gewaltig und so reißt der Erfolg nicht ab. Rick and Morty startet bald in die Season 5 und Adult Swim zeigt nun den ersten Trailer. Auf YouTube ist dieser jedoch leider zensiert, da die Serie ja gerne mal etwas vulgärer wird. Auf der Webseite von Adult Swim findet sich jedoch die unzensierte Fassung.

Rick and Morty Season 5 wird irre wie immer

Neue Planeten, neue Dimensionen und Rick hat wie immer irgendwo jemandem ans Bein gestrullert. In einer der Dimensionen sind Rick and Morty im Season 5 Trailer sogar als Blade zu sehen. Und das Beide. Ricks die sich mit anderen Ricks anlegen, Monster, welche die Welt angreifen und noch viel mehr Chaos, wie man es von den beiden Chaoten gewohnt ist.

Man sollte aber vorsichtig sein, wenn man bei den gezeigten Szenen zu viel Vorfreude investiert. Adult Swim ist nämlich bekannt dafür in Trailern und sogar dem Intro der Serie, falsche Fährten zu legen. Wenn man genau aufpasst, tauchen in den Intros immer wieder Szenen auf, die nie in einer Episode gezeigt werden. Die wohl bekannteste dieser Szenen zeigt Rick and Morty auf der Flucht vor Cthulu mit einem Baby Cthulu.

Rick and Morty ein Trend, der nicht aufzuhalten ist

Die Wellen an Einfluss, den diese Serie in den nur 4 Staffeln erreicht hat, ist gewaltig. Nicht nur fühlte sich McDonalds durch die Fans von Rick and Morty gedrängt, die berühmte Sezuchan Sauce wieder ins Sortiment zu nehmen, sondern auch Sony bemerkte, welchen Status Grandpa Rick und Morty zur Zeit genießen. So haben sie die beiden einfach für einen PS5 Werbespot eingespannt.

Welche neuen Trends mit Rick and Morty Season 5 auf uns zukommen, wird sich zeigen. Aber die Fans sitzen bereits in den Startlöchern und warten nur wieder auf giftgrüne Portale, Rülpsgeräusche und eine von Ricks Beleidigungen nach der Anderen.