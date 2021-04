Rainbow Six Siege: Spielt jetzt als Pickle Rick aus Rick and Morty

Rainbow Six Siege - (C) Ubisoft

Über den kulturellen Einschlag der Serie haben wir bereits bei mehreren Gelegenheiten berichtet. Ob als Werbeträger für die PlayStation 5 oder einfach nur das Phänomen rund um die Staffel Ankündigungen. Die Fans bekommen nicht genug von Rick and Morty. In Rocket League kann man die Liebe zu der Serie schon lange zeigen. Nun gibt es in Rainbow Six Siege die Gelegenheit um als Pickle Rick oder sogar als Gromflomite zu spielen.

Jetzt heißt es in Rainbow Six Siege „I´m Picke Rick!!!“

Zwei neue Bundles werden in das Spiel eingefügt. Ihr könnt also zunächst wie angekündigt Rainbow Six Siege mit Pickle Rick unsicher machen und auf Jagd gehen. Diesen Charakter gib es in seinem Pickle Rick Ratten Anzug und mit einem Portal Gun Skin für eure Waffe. Zusätzlich einen Pickle Rick Charm. Rickness in seiner puren Essenz. Und in seiner bislang gnadenlosesten Form. Als Gurke im Rattenanzug.

Alternativ gibt es das Gromflomite Sledge Pack. In der Kampf Uniform der Gromflomiten und mit einem Skin für die Sledge M590A1. Die Waffe ziert dann unter anderem der Aufkleber „Fake Gun, Shoot me in Stand-Off“ zusätzlich zu einem Seal Team Rick Charm. Diese beiden Bundles wird es In-Game um je 2160 R6 Credits zu kaufen geben. Das wären knapp € 20,- pro Bundle.

Im Laufe der Serie hat man bereits unzählige einzigartige Charaktere gesehen. Viele davon hätten Potenzial um in solchen Spielen als Skin umgesetzt zu werden. Dass Ubisoft sich entschieden hat gerade Pickle Rick in Rainbow Six Siege einzubauen, heißt nicht dass sie nicht noch auf weitere Charaktere zugreifen könnten. Das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten.