Netflix August 2021: Alle Film- und Serienhighlights

Auch wenn die Europameisterschaft vorbei ist, beschert uns Netflix im August 2021 wieder zahlreiche Gründe, uns vor den Fernseher zu bannen. Von einem Sommertief kann keine Rede sein. Denn obwohl der Streaming-Gigant nun offiziell auch im Gaming-Bereich Fuß fassen möchte, werden Filme und Serien dabei keinesfalls vernachlässigt.

Das neuste Abenteuer der charmanten Harley Quinn und der erste Film im Witcher-Universum sind dabei nur einige der Highlights. Alle Neuerscheinungen, sowie unsere eigenen Film- und Serienhiglights haben wir daher nachfolgend für euch zusammengefasst:

Birds of Prey – The Emancipation of Harley Quinn: Nachdem sich die Baseballschläger schwingende Schurkin von ihrem Freund getrennt hat muss sich Harley Quinn (Margot Robbie) mit den Schmerzen der Trennung auseinandersetzen. Der Film, der lose als Spin-Off zu Suicide Squad (2016) funktioniert, ist dabei auch eher ein Harley Quinn Solofilm, obwohl die Namensgebenden Pirds of Prey natürlich auch ihr Unwesen treiben.

Denn nur gemeinsam können sie den skrupellosen Black Mask (Ewan Mcgreggor) besiegen, der in Gotham sein Unwesen treibt. ALs einer der letzten großen Superheldenfilme, die vor den Corona-Lockdowns 2020 im Kino gelaufen ist, kann man ihn nun auch sicher von zu Hause aus erleben.

Vivo! – Voller Leben: Der bunte Animationsfilm über einen musikliebenden Affen, stellt das neuste Musical von Schauspieler, Autor und Komponist Lin-Manuel Miranda dar. Die Songs und Story des Films stammen dabei vom Hamilton-Schöpfer höchstselbst. Es kann also ein liebenswürdiger Film für alle Altersklassen erwartet werden, der Netflix im August 2021 zahlreiche Sommerhits beschert.

The Witcher – Nightmare of the Wolf: Obwohl in diesem Jahr auch noch die zweite Staffel der Hauptserie erscheinen soll, können Fans des grauen Wolfs auf Netflix im August 2021 noch einiges mehr erwarten. Denn so erwartet uns noch in diesem Monat der erste Anime-Film im Witcher-Universum. Im Vordergrund steht hierbei jedoch nicht der Hexer Gerald von Riva selbst, sondern sein ehemaliger Mentor Vesemir.

Nachdem der mysteriöse Declan den noch jungen Vesemir durch das Gesetz der Überraschung für sich beansprucht hat, beginnt für den Monsterschlächter eine persönliche Reise als Hexer.

Netflix im August 2021: Originals