Amazon Prime Video im Juli 2021 – Das sind die Original Highlights

Amazon Prime Video (c) Amazon

Nachdem Österreich im Fußballkrimi gegen Italien offiziell aus der Europameisterschaft ausgeschieden ist, gibt es für viele vermutlich wieder einen Grund, auch etwas anderes außer Fußball zu schauen. Da trifft es sich gut, dass Amazon Prime Video im Juli 2021 auch wieder einiges an Originals Highlights für eifrige Zusehende bereithält.

Von Christ Pratts neustem zeitreisenden Actionblockbuster, zu Thronstreitereien zwischen kastilischen Königskindern, bis hin zu Heidi Klum. Während Unwetter ganz Deutschland und Österreich verwüsten, Hitzewellen jeden Schritt zur Last machen und eine Pandemie immer noch auf der ganzen Welt herumspukt, zahlt es sich sowieso eher aus zuhause zu bleiben. Und mit dem Highlights im Juli lohnt es sich sogar noch mehr:

The Tomorrow War

In Christ Pratts neustem Blockbuster – der übrigens auch Teil unserer begehrtesten Science-Fiction-Filme 2021 ist – ist die Welt mit einer erschreckenden Botschaft konfrontiert. Zeitreisende aus dem Jahr 2051 warnen vor der Auslöschung durch eine außerirdische Armee. Die einzige Hoffnung besteht also darin Soldaten aus der Gegenwart in die Zukunft zu schicken, um die Alien gemeinsam zu bekämpfen.

Der Film kann dabei auf einen wunderbaren Cast voller großer Namen zurückgreifen, wodurch Amazon Prime Video im Juli 2021 nicht zu unterschätzen ist. Neben dem bereits erwähnten Christ Pratt, können Fans sich auch auf Yvonne Strahovski und Oscarpreisträger und Spider-Man-Störenfried J.K. Simmons freuen.

Ob es den Soldaten gelingen kann die Invasion in der Zukunft zu stoppen erfahren wir am 2. Juli, wenn The Tomorrow War exklusiv auf der Streamingplattform erschein.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

El Cid

Exklusiv verfügbar ab 16. Juli

In der zweiten Staffel der Originals-Serie knüpfen wir direkt an die Ereignisse aus Staffel 1 an. König Fernando ist tot und dessen Söhne Sancho, Aflonso und García regieren die Königreiche Kastilien, León und Galicien. Erneut setzt auch die zweite Staffel der erfolgreichen Historikserie auf Schlachten, Liebe, Politik, Verrat, Intrigen, Tod und Machtkämpfe. Also genau die Lücke, die Game of Thrones seit dem Ende 2019 geöffnet hat.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Making the Cut – Staffel 2

In der zweiten Staffel moderieren erneut das Fashion-Duo Heidi Klum und Tim Gunn die Casting Show auf Amazon Prime Video im Juli 2021. Erneut messen sich in dem Design- und Fashion-Wettbewerb zehn visionäre Designer- und Unternehmerinnen. In acht Episoden müssen sie dabei herausfinden, wer nicht nur die besten Designfähigkeiten hat, sondern wer auch in der Lage ist eine eigene Modemarke zu führen.

Als Anreiz haben sie dafür die bescheidene Gewinnsumme von 1 Millionen US-Dollar, die Möglichkeit im hauseigenen Fashion Store ihre Kollektion anzubieten, sowie einer Mentorenschaft bei Amazon Fashion. Nach dem Start am 16. Juli folgen wöchentlich zwei neue Episoden, bis am 6. August schlussendlich das Finale ansteht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Neue und Original Filme auf Amazon Prime Video im Juli 2021:

The Tomorrow War Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 2. Juli (Tipp der Redaktion!)

Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 2. Juli De Oost Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 15. Juli

Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 15. Juli Booksmart Exklusiv verfügbar ab 14. Juli (Tipp der Redaktion!)

Exklusiv verfügbar ab 14. Juli Mein Liebhaber, der Esel & Ich Exklusiv verfügbar ab 18. Juli

Exklusiv verfügbar ab 18. Juli Capone Exklusiv verfügbar ab 19. Juli

Exklusiv verfügbar ab 19. Juli What Keeps You Alive Exklusiv verfügbar ab 7. Juli

Exklusiv verfügbar ab 7. Juli Future World Exklusiv verfügbar ab 7. Juli

Exklusiv verfügbar ab 7. Juli Come Away Exklusiv verfügbar ab 19. Juli

Exklusiv verfügbar ab 19. Juli Der geheime Garten Exklusiv verfügbar ab 11. Juli

Exklusiv verfügbar ab 11. Juli Es ist zu deinem Besten Exklusiv verfügbar ab 8. Juli

Exklusiv verfügbar ab 8. Juli Yakari Exklusiv verfügbar ab 15. Juli

Exklusiv verfügbar ab 15. Juli Rogue Hunter Exklusiv verfügbar ab 5. Juli

Exklusiv verfügbar ab 5. Juli Message Man Exklusiv verfügbar ab 7. Juli

Exklusiv verfügbar ab 7. Juli T-34: das Duell Exklusiv verfügbar ab 7. Juli

Exklusiv verfügbar ab 7. Juli Sommer 1943 – Das Ende der Unschuld Exklusiv verfügbar ab 7. Juli

Exklusiv verfügbar ab 7. Juli Ema Exklusiv verfügbar ab 22. Juli

Exklusiv verfügbar ab 22. Juli Mapplethorpe Exklusiv verfügbar ab 10. Juli

Exklusiv verfügbar ab 10. Juli Schwesterlein Exklusiv verfügbar ab 30. Juli

Exklusiv verfügbar ab 30. Juli Fukushima Exklusiv verfügbar ab 2. Juli

Exklusiv verfügbar ab 2. Juli Fabricated City Exklusiv verfügbar ab 19. Juli

Exklusiv verfügbar ab 19. Juli Quem Vai Ficar Com Mário Exklusiv verfügbar ab 27. Juli

Exklusiv verfügbar ab 27. Juli Last Christmas Exklusiv verfügbar ab 26. Juli

Exklusiv verfügbar ab 26. Juli Man lernt nie aus Verfügbar ab 13. Juli

Verfügbar ab 13. Juli Honig im Kopf Verfügbar ab 3. Juli

Verfügbar ab 3. Juli Dunkirk Verfügbar ab 11. Juli (Tipp der Redaktion!)

Verfügbar ab 11. Juli Suicide Squad Verfügbar ab 31. Juli

Verfügbar ab 31. Juli Dracula Untold Verfügbar ab 2. Juli

Verfügbar ab 2. Juli Salt Verfügbar ab 1. Juli

Verfügbar ab 1. Juli Sully Verfügbar ab 17. Juli

Verfügbar ab 17. Juli Game Night Verfügbar ab 12. Juli

Neue und Original Filme auf Amazon Prime Video im Juli 2021:

Hot Dog Verfügbar ab 19. Juli

Verfügbar ab 19. Juli Milk Verfügbar ab 25. Juli

Verfügbar ab 25. Juli Lucky Number Slevin Verfügbar ab 7. Juli

Verfügbar ab 7. Juli Shoot ´Em Up Verfügbar ab 25. Juli

Verfügbar ab 25. Juli Mamma Mia! Verfügbar ab 24. Juli

Verfügbar ab 24. Juli Ein Schatz zum Verlieben Verfügbar ab 9. Juli

Verfügbar ab 9. Juli Ronaldo Verfügbar ab 12. Juli

Verfügbar ab 12. Juli Der Regenmacher Verfügbar ab 15. Juli

Verfügbar ab 15. Juli Speed Racer Verfügbar ab 21. Juli

Verfügbar ab 21. Juli Mindscape Verfügbar ab 13. Juli

Verfügbar ab 13. Juli The Thing Verfügbar ab 24. Juli

Verfügbar ab 24. Juli Bean Verfügbar ab 28. Juli

ab 28. Juli The Resident Verfügbar ab 9. Juli

Verfügbar ab 9. Juli For Love Of The Game Verfügbar ab 8. Juli

Verfügbar ab 8. Juli 47 Meters Down Verfügbar ab 3. Juli

Verfügbar ab 3. Juli Mullewapp – Eine schöne Schweinerei Verfügbar ab 14. Juli

Verfügbar ab 14. Juli Der Grinch Verfügbar ab 29. Juli

Verfügbar ab 29. Juli Mama Verfügbar ab 4. Juli

Verfügbar ab 4. Juli Contamination Verfügbar ab 12. Juli

Verfügbar ab 12. Juli The Last Samurai Verfügbar ab 21. Juli (Tipp der Redaktion!)

Verfügbar ab 21. Juli Bailey – Ein Freund fürs Leben Verfügbar ab 1. Juli

Verfügbar ab 1. Juli Geostorm Verfügbar ab 6. Juli

Verfügbar ab 6. Juli Unsere Erde Verfügbar ab 16. Juli

Verfügbar ab 16. Juli Der Gott des Gemetzels Verfügbar ab 23. Juli

Verfügbar ab 23. Juli The Green Mile Verfügbar ab 20. Juli

Verfügbar ab 20. Juli Störche – Abenteuer im Anflug Verfügbar ab 21. Juli

Verfügbar ab 21. Juli Hui Buh: Das Schlossgespenst Verfügbar ab 18. Juli

Verfügbar ab 18. Juli Casper Verfügbar 1. Juli

Verfügbar 1. Juli Ein Schweinchen namens Babe Verfügbar ab 16. Juli

Verfügbar ab 16. Juli Zeiten ändern dich Verfügbar ab 19. Juli

Verfügbar ab 19. Juli The Cave Verfügbar ab 5. Juli

Verfügbar ab 5. Juli Frau Müller muss weg! Verfügbar ab 10. Juli

Verfügbar ab 10. Juli Flags of our Fathers Verfügbar ab 29. Juli

Verfügbar ab 29. Juli Letters from Iwo Jima Verfügbar ab 29. Juli

Verfügbar ab 29. Juli The Green Inferno Verfügbar ab 6. Juli

Verfügbar ab 6. Juli A Beautiful Mind – Genie und Wahnsinn Verfügbar ab 17. Juli (Tipp der Redaktion!)

Verfügbar ab 17. Juli Wir sind die Nacht Verfügbar ab 30. Juli

Verfügbar ab 30. Juli The Courier Verfügbar ab 22. Juli

Verfügbar ab 22. Juli Ratchet & Clank Verfügbar ab 11. Juli

Neue Serie und Staffel auf Amazon Prime Video im Juli 2021