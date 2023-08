Red Dead Redemption 3 áde? – RDR2-Autor verlässt Rockstar

Red Dead Redemption 2 Fakten

Rockstar Games gehört zu einem der renommiertesten Videospielstudios der Welt. Spiele wie GTA 5 und Red Dead Redemption 2 gehören zu den am meisten verkauften Videospielen aller Zeiten. Epische Open-World-Spiele wie RDR2 sind nicht nur meistverkauft, sondern auch einer der am besten bewerteten Games aller Zeiten. Zurecht. Und eine Fortsetzung, in Form eines Red Dead Redemption 3 dürfte sicher sein. Oder doch nicht?

Allerdings haben einige Fans in den letzten Jahren Kritik an Rockstar geübt, insbesondere nach Release von GTA Online. Die Veröffentlichung neuer Spiele hat sich merklich verlangsamt, und der Fokus lag verstärkt auf der Unterstützung des genannten Live-Service-Spiels.

Dennoch sind viele Fans optimistisch hinsichtlich des kommenden GTA 6. Wir wissen so gut wie nichts darüber, außer dem, was in Leaks zu sehen war. Das Spiel wird zwei Protagonisten haben, einen Mann und eine Frau, und in Vice City spielen. Ein kürzlich aufgetauchter Leak deutete darauf hin, dass das Spiel bereits seit 2015 in Entwicklung ist. Ansonsten bleibt vieles im Dunkeln. Trotz all dem hat einer der erfahrensten Autoren von Rockstar das Studio verlassen, wie aus seinem LinkedIn-Profil hervorgeht. Und damit ist eine Ungewissheit im Raum.

Michael Unsworth, Vizepräsident des Schreibteams bei Rockstar Games, scheint das Studio verlassen zu haben, da sein LinkedIn-Profil zeigt, dass seine Zeit als Vizepräsident des Schreibteams in diesem Jahr endete. Es ist wahrscheinlich, dass Unsworth an dem nächsten Grand Theft Auto (GTA 6) gearbeitet hat, jedoch unter Verschwiegenheitspflicht steht und seine Beiträge zu diesem Titel derzeit nicht bekanntgeben kann.

BREAKING:

Vice President of writing at Rockstar Games Michael Unsworth appears to have left the company after 16 years, at least according to his LinkedIn.

He’s most notable for writing both Red Dead Redemption and Red Dead Redemption II, Grand Theft Auto IV & V, Max Payne 3,… pic.twitter.com/ntR7qQznvN

— SWEGTA (@SWEGTA) August 26, 2023