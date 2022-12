Half-Life 3 oder Portal 3 – Autoren hätten Ideen für Fortsetzung

Half-Life- und Portal-Autoren haben "tatsächliche Ideen", wie Fortsetzungen aussehen könnten. Kann Valve überhaupt bis 3 zählen?

Jeder mag Trilogien, außer Valve. “Valve kann gar nicht bis drei zählen”, ein Witz der schon 10 Jahre alt ist. Auch wenn es Fortsetzungen für Half-Life 2, Portal 2 und Left 4 Dead 2 auf die eine oder andere Weise gegeben hat, ein richtiges Half-Life 3 oder Portal 3 könnten sich viele Spieler vorstellen. Portal-, Half-Life- und Left-4-Dead-Autor Erik Wolpaw hofft eines Tages auf “eine 3 von etwas”.

“Aperture Desk Job”, eine geistige Fortsetzung von Portal, stammt ebenfalls von Wolpaw. Doch die zentrale Geschichte von Half-Life 2, seit Episode 2 aus dem Jahr 2007, ist noch immer ungelöst. Ebenso Portal ist 2011 “stecken” geblieben. Valve hat sich viel Mühe gegeben, Spielserien aufzubauen und sie nie zu beenden. Wie Wolpaw sagt, sind Mitarbeiter von Valve oft mit anderen Projekten beschäftigt, als sich auf die nächste Fortsetzung zu konzentrieren.

Portal 3 und Half-Life 3: Wird es die Spiele jemals geben?

“Es ist fast so, als würde das Nummerierungssystem gegen uns arbeiten”, so Wolpaw in einem Interview mit “Did You Know Gaming?” (via PCGamesN). “Wir haben Half-Life 2 gemacht, dann eine Art 3, aber es war eine Episode, also war das vielleicht nur das Glück der Auslosung. Ich denke, Valve-Mitarbeiter werden immer wieder in andere Sachen hineingezogen. Eines Tages wird es hoffentlich eine 3 von etwas geben.”

Neue Rätsel für Portal 3 muss sich erst jemand ausdenken

“Jay und ich haben eine Idee, die wir im Allgemeinen für ziemlich großartig halten, was passieren würde. Wir haben kein Drehbuch oder irgendwelche ausgearbeiteten Details, aber wir haben eine Art Ausgangspunkt, der uns sehr gefällt. Dass wir diese Idee haben oder uns tatsächlich dazu verpflichten, ein Spiel zu entwickeln, ist eine ganz andere Sache. Es ist nicht unbekannt, aber es gibt auch bei Valve keinen formellen Pitch-Prozess. Es ist immer eine Art Grassroots-Kampagne. Es gibt noch viel zu tun – jemand muss sich ein paar neue Portal-Rätsel ausdenken – aber wir haben eine konkrete Idee, ja.”

“Codename Citadel”

Tatsächlich soll sich gerade ein neues Half-Life-Spiel in Arbeit befinden. Es trägt den Codenamen Citadel. Auch Half-Life Alyx schreit nach einer VR-Fortsetzung, dabei soll es sich um Half-Life 3 handeln. Die Gerüchte sind jedoch mit einer ordentlichen Prise Salz einzunehmen. Ich denke über angebliche Half-Life 3- und Portal 3-Leaks brauchen wir uns nicht beschweren. Das blöde nur daran: nie war eines bisher wirklich richtig.

Portal ist gar nicht tot. Mit Aperture Desk Job und einem Portal RTX-Remaster, der Raytracing und andere aktuelle Effekte hinzugefügt, wird die Spielmarke von Valve förmlich aufgelebt. Steam Deck sei Dank.

Trotzdem hätten wir an Portal 3 und Half-Life 3 so viele Fragen. Was ist mit Gordon Freeman los? Was möchte Wheatley am Mond? Der Autor sagte bereits vor einigen Monaten, dass “er nicht jünger wird” und bald mit den Projekten starten möchte. Wir hoffen sein Traum geht in Erfüllung.