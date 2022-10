Steam Deck hat nun über 6.000 verifizierte und spielbare Games

Valve arbeitet angeblich an einen Half-Life-Spiel für das Steam Deck. - (C) Valve - Bildmontage DG

Das Steam Deck ist keine neue Konsole und wird fälschlicherweise von vielen als “Nintendo Switch-Alternative” sehen – was nicht richtig ist. Steam Deck ist ein PC-Gaming-Handheld. Damit kann man seine Steam-Bibliothek, die man normalerweise daheim am PC hat, auch unterwegs spielen. Und die Liste der Games, die man “außer Haus” spielen kann, wird immer länger.

Klobig, tolle Grafik und ein Stromfresser. Nein, es gibt keinen neuen Game Gear, aber das Steam Deck hat in mir gewisse “Flashbacks” hervorgerufen zum einstigen SEGA-Handheld. Damals, als alle sich über 3 verschiedene Graustufen am Game Boy gefreut haben, habe ich satte 6 AA-Batterien jede Stunde unterwegs in den Game Gear gesteckt, um weiter Sonic zu spielen.

Steam Deck: mehr als 6.000 verifizierte und spielbare Games

Wie viele Steam-Games kann man am Steam Deck spielen? Laut SteamDB (via PCGamesN) sind aktuell 2.381 Titel “verifiziert” von Valve, während weitere 3.626 Games als “spielbar” eingestuft wurden. Das sind 6.007 verschiedene Titel von insgesamt 71.410 Veröffentlichungen auf Steam. Insgesamt werden 2.178 Spiele als “nicht unterstützt” bewertet, was bedeutet, dass sie am Steam Deck nicht funktionieren.

Was bedeutet “Verifiziert von Valve” für Steam Deck-Spieler? Die Kompatibilitäts-Liste von Valve ist sehr wertvoll, immerhin wissen Steam Deck-Spieler dann, worauf sie sich einstellen können. Aber sie zeigt das “Steam Deck”-Erlebnis nicht vollständig auf. Der Status “Verifiziert” heißt nicht, dass man mit den höchsten Spieleinstellungen loslegen kann. Nur weil ein Spiel ohne Probleme läuft, heißt es nicht, dass man mehr als 60 FPS und Ray-Tracing bekommt. Es läuft eben am PC-Gaming-Handheld flüssig – mehr auch schon nicht.

Die beste Grafik ist auch nicht unbedingt etwas, dass der “Durchschnittspieler” am Steam Deck anstrebt. Zu den meistgespielten Titeln gehört Vampire Survivors, dass nicht unbedingt auch im Valve Storefront sonderlich aufscheint. Angeblich arbeitet Valve auch an einem neuen Half-Life, dass für die Handheld-Hardware optimiert sein soll.

Die Liste der verifizierten Spiele für das Steam Deck wird immer länger und Valve hat bereits nicht ausgeschlossen, dass es so etwas wie ein Steam Deck 2 geben wird

