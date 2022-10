Valve registriert mysteriöse neue Marke: kommt Half-Life 3?

Valve. Ein Name mit vielen Marken, die die letzten 30 Jahre in der Welt der Videospiele geprägt haben. Half-Life, Steam, Portal oder DOTA kennt wirklich jeder. Und nun hat die Videospielentwicklungsfirma eine neue Marke für “Computerspielsoftware” angemeldet, die vom US-Patent- und Markenamt bearbeitet wird. Viele Fans sind schon neugierig, was dahinter steckt und stellen etliche Spekulationen an, natürlich auch zu Half-Life 3.

Im Jahr 1996 wurde Valve von zwei ehemaligen Microsoft-Mitarbeitern gegründet. Das erste PC-Spiel der Entwickler, Half-Life, eroberte im Jahr 1998 die Herzen der Shooter-Fans. Seitdem gab es viele Höhepunkte, wie die Fortsetzung des ersten Werks, Half-Life 2 (für viele eines der besten Videospiele aller Zeiten), Portal, Steam und natürlich das VR-Meisterwerk Half-Life Alyx. Kürzlich veröffentlichte Valve auch ein eigenes PC-Handheld-Gaming-System, das Steam Deck.

“Neon Prime”: Valve meldete neue Marke an

Am 10. Oktober 2022 meldete Valve eine neue Marke an: NEON PRIME. Der Eintrag wurde als “Computerspielsoftware, Software für elektronische Spiele, Videospielsoftware, über das Internet herunterladbare Computerspielprogramme” gekennzeichnet. Dadurch kann man nciht wirklich sagen, was es ist. Immerhin decken die Kategorien Spiele und Technologie gleichermaßen ab. Und natürlich gibt es reichlich Spekulationen, wenn ein Unternehmen wie Valve etwas Neues anmeldet.

Valve has registered a new trademark called NEON PRIME It is not yet known what this is https://t.co/GdAY27Iy6f via https://t.co/zQOgDLJFLv pic.twitter.com/1utKvKhOdl — Nibel (@Nibellion) October 14, 2022

Fans hoffen natürlich, dass es irgendetwas mit Half-Life 3 zu tun haben wird. Vielleicht ist es auch nur ein Sammelkartenspiel oder eine Ergänzung zum Half-Life-Franchise. Obwohl die Marke noch nicht genehmigt wurde, wird erwartet, dass Valve offiziell weitere Informationen veröffentlicht, wenn und wann der Markenbewertungsprozess erfolgreich abgeschlossen ist. Das kann allerdings noch eine Weile dauern.

Neon Prime: Codename für Half-Life 3

Die größte Hoffnung haben naturgemäß Half-Life-Spieler, wenn Valve etwas Neues ankündigen wird. Seit dem Cliffhanger in Half-Life 2: Episode 2 (2007) weiß man nicht, wie es mit Gordon Freeman weitergeht.

Auf Reddit reichen die Spekulationen weitläufig. Es könnte eine neue VR-Hardware sein. Oder einfach nur Counter-Strike für die Source 2-Engine. Ein User hat womöglich recht: Bisher hat Valve keine Domains mit dem Namen registriert. Also dürfte es wohl auch nichts wirklich Wichtiges sein.

Ob wir Half-Life 3 noch in diesen Leben sehen werden? Wer weiß das schon, außer Gabe Newell.

