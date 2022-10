Steam Deck: Das sind die meistgespielten Titel am PC-Handheld

Vampire Survivors: Ein Indie-Titel wurde von Steam Deck-Spielern am meisten im September 2022 gespielt. - (C) poncle, Valve

Was wird am meisten am Steam Deck gespielt? – Valve veröffentlichte eine Top-Liste jener Titel, die die meisten Gesamtspielstunden im September 2022 am Steam Deck hatten.

Sortiert nach Gesamtspielstunden führt ein Indie-Titel diese Liste an: Vampire Survivors. Das Early Access-Spiel von Entwickler/Publisher poncle ist ein “Gothic-Horror-Gelegenheitsspiel mit Rogue-Lite-Elementen”. Dabei muss man schnelle Entscheidungen gegen Hunderte von Monstern treffen. Das minimalistische Gameplay fordert die Hardware des Steam Deck zwar kaum, aber es ist ein spannendes Spiel, dass süchtig macht. Auf Steampowered.com gibt es dafür mehr als 117.000 Rezensionen von Spielern, die es als “äußerst positiv” einstuft haben – die höchste Bewertung.

Hier die komplette Liste der meistgespielten Titel am Steam Deck im September 2022 (via Twitter):

Vampire Survivors

Elden Ring

Cyberpunk 2077

Hades

No Man’s Sky

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Marvel’s Spider-Man Remastered

Cult of the Lamb

Disney Dreamlight Valley

Vampire Survivors: Indie-Hit erobert Steam Deck

Der Indie-Entwickler poncle bedankte sich bei den Spielern und versprach Version 1.0 am 20. Oktober 2022.

no way 😮 thank youuu everyone 🎉

v1.0 coming 20th October!! 🧛 — Vampire Survivors 🦇 PC Game Pass & Steam (@poncle_vampire) September 30, 2022

Interessant daran ist, dass Vampire Survivors eigentlich gar nicht in den TOP 10 der meistgespielten Steam-Spiele zu finden ist. In den letzten 30 Tagen hatte der Titel im Schnitt rund 8.000 Spieler, sogar um 30% weniger als im Vormonat. Unter den meistgespielten Titeln am Steam Deck findet man eigentlich nur Cyberpunk 2077, dass derzeit einen Hype erlebt – vor allem für ein Einzelspieler-Spiel.

Das Interesse am Steam Deck ist ungebrochen. Die Markteinführung in Japan steht kurz bevor und laut Valve ist das Interesse riesengroß. Das Unternehmen hinter Steam hat zwar die Kapazitäten erhöhen können, trotzdem gibt es monatelange Wartezeiten für Spieler, die ein Steam Deck haben möchten. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es neue Versionen des Steam Deck in den nächsten Jahren geben wird, so Valve.

Passend zum Thema