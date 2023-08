Red Dead Redemption 2 Spieler erlebt absoluten Alptraum mit einem untoten Grizzly

Holy shit, das ist der Stoff aus dem Alpträume gemacht sind.

Eine scheinbar normale Bärenjagd nahm für einen unglücklichen Spieler von Red Dead Redemption 2 eine schockierende Wendung, der auf die harte Tour lernen musste, sicherzustellen, dass ein Tier tatsächlich tot ist, bevor er versucht, es zu ernten. Rockstars offene Welt des Wilden Westens wird von vielen als eines der besten und finanziell erfolgreichsten Videospiele angesehen, das mit seiner packenden Handlung und der detailreichen Spielwelt punktet, die die Spieler in eine fiktionalisierte Version der amerikanischen Grenzländer Ende der 1890er Jahre entführt.

Wie bei den Grand Theft Auto-Spielen enthält auch Red Dead Redemption 2 viele interessante Nebenaktivitäten, die die Einzelspielerreise des ehemaligen Mitglieds der Van-der-Linde-Gang, Arthur Morgan, begleiten – wie die Jagd nach Fleisch und die Aufwertung von Materialien in der wilden Wildnis des Alten Westens. Arthur kann auch an legendären Jagden teilnehmen, bei denen der Spieler damit beauftragt wird, ein bestimmtes Tier aufzuspüren, um Pelze von höchster Qualität zu erhalten.

Die Liste der Tiere, die die Spieler in Red Dead Redemption 2 jagen können, umfasst jedoch Fleischfresser wie Bären und Pumas, und der Jäger kann bald selbst zum Gejagten werden, wenn Arthur nicht vorsichtig ist. In diesem Fall wurde es zum Alptraum in Red Dead Redemption 2 bei dieser Begegnung mit einem untoten Grizzly.

Ein wahrer Alptraum: Red Dead Redemption 2 und der untote Grizzly!

Während die meisten Tiere in Red Dead Redemption 2 sorgfältig programmiert sind, um sich wie ihre realen Gegenstücke zu verhalten, können Fehler auftreten, die aus einem ansonsten realistischen Erlebnis etwas wie aus einem übernatürlichen Horrorfilm machen können. So erging es dem Reddit-Benutzer Temporary-Shirt-8783, der während einer Spielsitzung von Red Dead Redemption 2 einen Grizzly bekämpfte und scheinbar tötete.

Leider war der Bär für sie nicht ganz so tot, wie zunächst angenommen, als sie begannen, ihn zu häuten, und das Tier erhebt sich plötzlich und zerfleischt den überraschten Spieler nachdrücklich, nachdem es die Bemühungen von Temporary-Shirt-8783, sich zu verteidigen, völlig abgeschüttelt hat.

Red Dead Redemption 2 Spieler haben seit dem Start des Spiels vor fünf Jahren, der nahezu einhellige Anerkennung erhielt, viele ungewöhnliche Jagdgeschichten geteilt. Einige dieser virtuellen Geschichten enden mit einem Wolf, der auf unspektakuläre Weise stirbt, während andere involvieren, dass Arthur plötzlich aufgrund eines unerwarteten Fehlers ins All schießt.

Temporary-Shirt-8783s tödliche Begegnung mit einem frisch gehäuteten Grizzly ist klar ein Fall von Red Dead Redemption 2 fehlerhafter Programmierung, aber einige Reddit-Benutzer haben die beängstigende Szene mit dem ursprünglichen Zombie-lastigen Undead Nightmare DLC des Spiels verglichen.

Ein Teil dessen, was Red Dead Redemption 2 zu einem so dauerhaften Spiel macht, ist die Tatsache, dass in seiner großen offenen Sandbox praktisch alles passieren kann – selbst Dinge, die das Ergebnis unbeabsichtigter Fehler und Programmierungsmerkwürdigkeiten sind. Dass ein untoter Bär plötzlich mit Rache im Sinn zum Leben erwacht, ist eine beängstigende Erfahrung für jeden angehenden Cowboy, aber zumindest könnte der Wilde Westen eine neue Legende aus Temporary-Shirt-8783s unglücklicher Begegnung mit dem bärigen Geist gewinnen, der nicht sterben wollte.

Red Dead Redemption 2 ist jetzt für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.