PS5 wird eine Funktion bringen, die Xbox-Spieler seit Jahren lieben

Gestern gab Sony bekannt, dass das Trophäensystem auf PlayStation-Konsolen um eine neue Funktion erweitert wird. Das neueste Update sollte jetzt verfügbar sein, und die größte Veränderung, die Spieler bemerken werden, ist, dass der Levelbereich der Trophäen jetzt bei 1-999 gegenüber dem vorherigen Bereich von 1-100 liegt. Kurz nach der großen Ankündigung bezüglich der Trophäen scheint Sony versehentlich eine weitere wichtige Trophäenfunktion für die kommende Konsole der nächsten Generation, die PS5, veröffentlicht zu haben.

In einem jetzt gelöschten Blog-Beitrag, der im französischen PlayStation-Blog veröffentlicht wurde, wurde bekannt gegeben, dass PS5-Spieler nun ihre Fortschritte beim Freischalten einzelner Trophäen verfolgen können. Mit dieser Funktion können Spieler sehen, was sie noch tun müssen, um die spezifische Trophäe zu erhalten, auf die sie abzielen. Wenn diese durchgesickerte Funktion irgendwann zum Trophäensystem auf der PS5 hinzugefügt wird, ist sie auf jeden Fall eine willkommene Ergänzung. Es ist jedoch anzumerken, dass diese durchgesickerte Funktion seit mehreren Jahren auf Xbox-Konsolen verfügbar ist.

Derzeit ist unklar, warum der französische PlayStation-Blog beschlossen hat, die Ankündigung bezüglich der Tracking-Funktion im Trophäensystem zu löschen, da diese neue Funktion die perfekte Fortsetzung des neuesten Updates gewesen sein könnte, das die Obergrenze für Trophäen von 100 bis 999 erhöht. Das wahrscheinlichste Szenario ist natürlich, dass Sony die Ankündigung früher als beabsichtigt gemacht hat, weshalb der Beitrag schnell gelöscht wurde, in der Hoffnung, dass niemand ihn sehen würde.

Es ist jedoch anzumerken, dass Sony zwar noch nicht kommentiert hat, ob das Feature tatsächlich für die PS5 verfügbar ist oder nicht, die Tatsache, dass es vom Unternehmen selbst stammt, jedoch ein offensichtliches Zeichen dafür ist, dass es echt ist. Die einzige Frage ist jetzt, ob Sony es beim Start für die Next-Gen-Konsole verfügbar macht oder ob es in einem zukünftigen Update hinzugefügt wird.

Währenddessen wird der Wettbewerb zwischen der PlayStation 5 und der Xbox Series X immer härter, da die Veröffentlichungstermine beider Konsolen nur noch einen Monat entfernt sind.

Oh @Xbox Taiwan, I see what you did there pic.twitter.com/KRtAn3Y6U2

— Xbox News (@_XboxNews) October 6, 2020