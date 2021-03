PS5 für 1.499 Euro kaufen? Wucher-Preise auf Amazon.de durch Reseller

PS5 oder Xbox Series jetzt kaufen? Scalper verdienen sich eine goldene Nase! Bildmontage: DailyGame (C) Sony, Microsoft

Derzeit ist es nicht einfach, eine PS5 zu kaufen, auch nicht auf Amazon.de. In der normalen Suchabfrage kann man die neueste Sony-Konsole gar nicht finden und vorbestellen. Doch man wird auch beim Online-Riesen fündig, wenn man trotzdem eine haben möchte.

Durch eine Preisabfrage sind wir auf ein Angebot zur PS5 auf Amazon.de gestoßen, dass es in sich hat. Angepriesen wird eine PlayStation 5 (Version Blu-ray, also mit Laufwerk) der Marke „Soni“. Der Tippfehler beim Hersteller dürfte vom Scalper/Reseller durchaus gewollt sein.

Derzeit gibt der Verkäufer auf Amazon.de an, dass noch 4 Geräte auf Lager sind, zu einem Wucher-Preis von 1.499,99 Euro (inkl. Mehrwertsteuer).

Fakten zur Sony PlayStation 5 (PS5):

Name: PlayStation 5 (PS5) Hersteller: Sony Interactive Entertainment (SIE) Typ: Stationäre Spielekonsole Generation: 9. Konsolen-Generation Speichermedium: Blu-ray Release-Datum: 19. November 2020 Preis: 499 Euro (Standard)

399 Euro (Digital Edition)

PS5: Was ist der letzte Preis?

Das Angebot von 1.499,99 Euro für die PlayStation 5 war noch nicht alles, es kommen auch noch weitere 7,50 Euro für die Lieferung hinzu. Eine enorme Summe: Die Disk-Version der PS5 kostet normalerweise 499 Euro, dass Angebot des Verkäufers ist also dreimal so hoch.

Wie kommen solche Preise für die PlayStation 5 zusammen? Die häufigste Aussage, die man dazu finden wird: Die Nachfrage bestimmt das Angebot. Derzeit ist die PS5 weltweit ausverkauft und aufgrund des Halbleiter-Mangels wird sie das auch noch weiterhin bleiben.

Nicht nur die Sony-Konsole wird zu absurden Preisen verkauft, auch die Xbox Series X und so ziemlich alle Grafikkarten für PCs.

Wer verkauft die Sony PlayStation 5 auf Plattformen wie Amazon.de? So ziemlich jeder kann seinen eigenen kleinen Shop auf Amazon betreiben. Man benötigt dafür einen Account in der Amazon Seller Central, den man für 39 Euro (ohne Umsatzsteuer) pro Monat bekommt. Mittlerweile ist bereits die Hälfte des Angebots des Online-Riesen-Händlers von kleineren Einzelhändlern.

Lieferengpässe der PlayStation 5 bis Weihnachten 2021

Wenn ihr euch fragt: Wie lange werden PS5-Konsolen noch zu Wucher-Preisen verkauft, dann ist diese Antwort einfach. Noch einige Monate. Jim Ryan, der PlayStation CEO, sagte gegenüber der Financial Times (Artikel hinter einer Pay-Wall), dass er mit Lieferengpässen der PS5 noch bis nach Weihnachten 2021 rechnet.

Trotzdem soll sich die Lage Monat für Monat verbessern. Gerade in der zweiten Jahreshälfte 2021 soll es immer wieder größere Lieferungen der PlayStation 5 geben. Natürlich ist der Nachschub nicht so groß wie das Interesse an der Sony-Konsole, aber es sollten mehr Spieler bedient werden, als es aktuell der Fall ist.

Wir raten euch also: Kauft keine PS5 zum überteuerten Preis, sondern wartet einfach ab. Wenn man sich die Games Release-Listen ansieht, dann tun das auch einige Entwickler. Viele große Titel wurden auf 2022 zurückgedrängt, wie Gran Turismo 7, Hogwarts oder Gollum.