Perfect Dark: Neues Spiel soll sich wie “John Wick” anfühlen (Gerücht)

Über das Gameplay von Perfect Dark für Xbox Series X/S und Windows PC haben wir bisher recht wenig erfahren. - (C) Xbox Game Studios

The Initiative, ein Xbox Game Studios-Entwickler, arbeitet derzeit an dem Neustart von Perfect Dark. Über das neue Spiel ist bisher wenig bekannt, außer dass es in einer Welt stattfindet, die von mehreren ökologischen Katastrophen zerrissen wird. Ein Leaker hat jedoch mehr Informationen parat und gibt einen Hinweis auf die Action, die Spieler erwarten können.

Seit der Ankündigung von Perfect Dark bei den Game Awards 2020 haben wir wenig bis gar nichts von The Initiative über das Spiel bekommen. Der Ankündigungstrailer neckte Joanna Darks Mission, die sie gegen ein finsteres Unternehmen in einem technologisch fortschrittlichen Ägypten antrat.

Advertisment

Der Bericht stammt von XboxEra-Podcast-Moderator @Shpeshal_Nick, dessen jüngster Beitrag das Gameplay im Perfect Dark-Neustart aufzog. Sein Beitrag war eine Reaktion auf ein Zitat von The Initiative(via Xbox-Insider Klobrille), in dem es heißt, das Studio versuche, das Gameplay zu differenzieren, indem es sich auf den “Spionagekampf” konzentriert, anstatt sich nur auf das traditionelle First Person Shooter-Design zu verlassen.

Nick sagt, es fühlt sich wie “John Wick” an.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Perfect Dark: Das beste “Spionagekampf”-Spiel seit…

John Wick als Vorlage zu nehmen klingt vernünftig, wenn es wirklich so ist. Immerhin gelten die Filme mit Keanu Reeves für rasante und knallharte Nahkämpfe mit kreativen Schießereien.

Ursprünglich war Perfect Dark ein First-Person-Shooter für das Nintendo 64 und wurde von Rare veröffentlicht. Der “spirituelle Nachfolger” von Goldeneye 007 von 1997. Einer der letzten großen Veröffentlichungen für die damalige N64, bevor die Gamecube herausgebracht wurde.

Rare versuchte es 2005 nochmals mit Perfect Dark Zero, dass neben Kameo für die Xbox 360 zum Release der Konsole herausgebracht wurde. Die Geschichte des Spiels folgt Joanna Dark , einer Kopfgeldjägerin, die mit ihrem Vater und einem Computerhacker zusammenarbeitet, während sie der Agentur des Carrington Institute beitritt, um zu verhindern, dass ein rivalisierendes Unternehmen in den Besitz eines uralten Artefakts gelangt, das Individuen mit übermenschlichen Kräften ausstattet

Der Multiplayer-Teil von Perfect Dark Zero war gut, aber nicht revolutionär. Auch die Einzelspieler-Kampagne konnte niemanden wirklich mehr aus den Socken hauen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ob sich das mit Perfect Dark für die Xbox Series X/S und Windows PC ändern wird? Wir werden es sehen, genauso ob die Action genauso gut ist wie in den John Wick-Filmen. Das Spiel von The Initiative soll angeblich 2022 auf den Markt kommen. Es gibt aber auch Gerüchte, dass ein Release zwischen 2024 bis 2026 als eher realistisch gilt. Auf jeden Fall ist es ab dem ersten Tag mit Xbox Game Pass verfügbar, wie man auf Xbox.com nachlesen kann.