Ghost of Tsushima: Film von ,,John Wick“-Regisseur in Planung

Ghost of Tsushima - (C) Sony, Sucker Punch

Ghost of Tsushima war im letzten Jahr für viele Playstation-Spieler das Highlight des Jahres. Mit einem Setting im feudalen Japan, einem fordernden Kampfsystem – dessen Entwicklung sechs Jahre in Anspruch genommen hat – und einer malerischen Open World, war es die perfekte Samurai-Simulation.

Der Erfolg bliebt nicht aus. Als letztes Exklusivspiel für die alternde Playstation 4 konnte es sowohl bei Kritikern, als auch bei den Fans gut angekommen. Zuletzt wurde es sogar für mehrere BAFTA-Awards nominiert, die am 25. März verliehen werden.

Ghost of Tsushima – Der Film

Und obwohl man sicher eine Fortsetzung erwarten des Spiels kann, könnte davor noch eine Filmadaption kommen. Denn Sony Pictures und PlayStaion Productions entwickeln einen Film zur neuen Marke. Der Film ist dabei vom ,,John Wick“-Regisseur Chad Stahelski in Planung. In einem offiziellen Blog-Posting verkündet das Studio, wie sehr sie sich über das Projekt freuen und was sie den ,,Ghost of Tsushima“-Fans bereits versprechen können:

,,Wir lieben es mit kreativen Partnern wie Chad [Stahelski] zusammenzuarbeiten, die eine Passion für Spiele haben, damit gewährleistet ist, dass wir tolle Adaptionen erzeugen können, die sowohl unsere Fans, als auch ein neues Publikum begeistern.“

Fans können sich also auf eine getreue Adaption ihrer liebgewordenen Samurai-Reihe freuen. Denn anscheinend ist sie mit einem Fan in guten Händen. Das Spiel selbst beinhaltete einen eigenen Kurosawa-Modus, in dem das komplette Spiel mit einem Schwarz-Weiß-Filter spielbar war. Dies sollte dabei an die Samurai-Filme des legendären Regisseurs Akira Kurosawa erinnern, von dem Ghost of Tsushima maßgeblich inspiriert war.

Ob das bei dem fertigen Film schlussendlich auch der Fall sein wird, werden wir wohl jedoch noch abwarten müssen. Ein möglicher Release-Tag ist bisher noch unbekannt. Eine Veröffentlichung Ende 2022 wirkt jedoch realistisch.

Ghost of Tsushima ist exklusiv für Playstation 4 erhältlich.