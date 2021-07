„Nintendo 64 Mini“ und weitere Mini-Konsolen könnten folgen

Nintendo 64 Konsole - (C) Nintendo - Screenshot: wikipedia.com

Nintendo hat im kürzlichen Meeting mit ihren Aktionären zugegeben sich zu überlegen weitere Mini Konsolen auf den Markt zu bringen um so viele Altersgruppen wie möglich anzusprechen.

Was kommt als nächstes von Nintendo?

Die Nintendo Switch ist auf bestem Wege die erfolgreichste Nintendo Heimkonsole aller Zeiten zu werden. Ob eine Nintendo Switch Pro kommt wurde von Nintendo bisher nicht bestätigt noch dementiert (!). Aber neben einem Nintendo Switch Nachfolger könnten noch weitere Konsolen auf dem Weg sein.

Das Meeting

Im letzten Meeting mit den Aktionären ging es nicht nur um Zwangsarbeit in Nintendos Produktionskette, sondern auch künftige Mini Konsolen waren ein angesprochenes Thema der Aktionäre. Schließlich ist das einer der besten Wege die Videospiele der älteren Generationen mit den jüngeren Generationen zu verbinden. Sprich Eltern können sich wieder jung fühlen und die Videospiele ihrer Zeit ihren Kindern näher bringen. Es ist auch laut dem Nintendo Präsidenten Shanturo Furukawa Nintendos Ziel so viele Altersgruppen wie möglich anzusprechen.

NES Classic Mini

Nachdem Nintendo im Videospielsektor ein alter Hase ist, spricht die Marke mehrere Generationen an. Dem Release der NES Classic Mini im Jahr 2016 war so immens, sodass die bereits eingestellte Produktion 2018 wieder aufgenommen werden musste. Darauf waren 30 Titel wie die ersten Super Mario Bros. Titel, Punch Out, The Legend of Zelda und dessen Sequel sowie auch das aller erste Final Fantasy vertreten.

SNES Classic Mini

Dazwischen gesellte sich die SNES Classic Mini hinzu. Zwar waren mit 21 Titeln weniger als beim Vorgänger zu finden, dennoch war die Konsole noch erfolgreicher. Gleich doppelt so viele Konsolen konnten abgesetzt werden. Insgesamt wurden fast die Absätze der Nintendo Wii U mit beiden Mini Konsolen übertroffen. Bei den Titel war darauf neben allen notwendigen Klassikern vor Allem das rare EarthBound und das vorher nie veröffentlichte Star Fox 2 sehr gerne gesehen.

N64 Classic Mini

Nun könnten weitere Mini Konsolen folgen. Vermutlich wird der Game Boy ausgelassen, so wäre der Nintendo 64 die chronologisch nächste Konsole die folgen müsste, da Nintendo den Virtual Boy bestimmt auslassen will. Die Nachfrage nach Nintendo 64 Titeln dürfte riesig sein. Schließlich bietet auch die Nintendo Switch auf Nintendo Online leider nur NES und SNES Titel an. Von Nintendo 64 Titeln auf einer modernen Nintendo Konsole können die Fans derweil nur träumen.

Wer weiß, ob Nintendo uns vielleicht doch noch mit einem großzügigen Nintendo 64 Spielekatalog in einer Nintendo 64 Mini und/oder bei Nintendo Online auf der Nintendo Switch überraschen wird.

Derweil freuen wir uns auf den kommenden zweiten überarbeiteten Game&Watch Handheld. Diesmal im The Legend of Zelda Version mit gleich drei The Legend of Zelda Klassikern und eines überarbeiteten Game&Watch Klassikers.

Quelle: thegamer.com