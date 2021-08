Videospiele in Japan: Nintendo Switch errichtet Monopol in den Verkaufscharts

In Japan verkaufte sich in der Vorwoche Minecraft am Stärksten! Auch Mario Kart 8 Deluxe findet sich weit oben in den Charts. - (C) Mojang, Microsoft, Nintendo - Bildmontage: DailyGame

Aktuellen Berichten zufolge stammen das erste Mal seit 1988 die 30 meistverkauften Spiele in Japan von einer einzigen Konsole: Nintendo Switch. Die Famitsu veröffentlicht wöchentlich die aktuellen Verkaufscharts aus Japan, die sehr einseitig sind – für die Nintendo-Konsole.

Das letzte Mal, dass eine einzige Konsole für eine Woche für alle 30 meistverkauften Videospiele verantwortlich war, war das Famicom (bei uns besser bekannt als das Nintendo Entertainment System = NES). Nun ist dieses “Kunststück” abermals Nintendo gelungen, auch wenn es 30 Jahre gedauert hat.

Wie Game Data Libary twitterte war es “in den frühen 1990er Jahren nicht ungewöhnlich, dass die Top 30 allesamt aus Famicom-, Super Famicom- und Game Boy-Spielen bestanden haben”.

“Das ist beispiellos, es ist das erste Mal, dass alle 30 Spiele aus demselben System stammen, nachdem die Top 30 alle Plattformen erfasst haben.”

Die Verkaufszahlen wurden von der Famitsu veröffentlicht, die – wie gesagt – wöchentlich die Verkaufszahlen für Japan veröffentlicht.

Top 30 Videospiele in Japan stammen ausschließlich von der Nintendo Switch

In den Top 30 findet man viele bekannte Namen, aber auch neue Titel. Die Switch-Version von Minecraft kann sich nach all den Jahren noch immer behaupten und führt das Ranking sogar vor dem erst kürzlich veröffentlichten The Legend of Zelda Skyward Sword HD an.

Auf Platz 3 findet man “Crayon Shin-chan “Ora und Dr. Summer Vacation” – Eine siebentägige Reise, die nicht endet” (oder auch bekannt als “Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no”). Dahinter Mario Kart 8 Deluxe, dass beinahe 4 Millionen Exemplare nur in Japan für die Nintendo Switch verkauft hat.

Nintendo Switch: 2020 war bereits ein dominantes Jahr

Bereits im vergangen Jahr war die Nintendo Switch bei den Box-Verkäufen fast alleine. Das waren die Verkaufszahlen für Spiele in Japan 2020 (ohne Downloads):

Animal Crossing: New Horizons (Switch) 6.378.103 Ring Fit Adventure (Switch) 1.591.366 Momotaro Dentetsu: Showa Heisei Reiwa mo Teiban! (Switch) 1.233.023 Final Fantasy 7 Remake (PlayStation 4/5) 949.379 Pokémon Schwert/Schild (Switch) 892.456 Mario Kart 8: Deluxe (Switch) 798.174 Super Smash Bros Ultimate (Switch) 560.122 Minecraft: Switch Edition (Switch) 556.982 Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Switch) 519.649 Super Mario 3D All-Stars (Switch) 492.620

Bei den Box-Verkäufen ist die Nintendo Switch also in Japan mittlerweile fast unschlagbar geworden. Das irgendwann in einer Woche die TOP 30 nur noch aus Switch-Spielen bestehen würden, ist dann möglich, wenn es keine großen Veröffentlichungen für die PlayStation 4 bzw. PlayStation 5 in Japan gibt.

Ranking der Spiele-Verkäufe in Japan vom 2. August 2021 bis 8. August 2021

Wenn ihr wissen möchtet was nach Minecraft noch in Japan gespielt wird, hier das komplette TOP 30-Ranking für den angegeben Zeitraum:

Minecraft – 14.912 verkaufte Exemplare (2.102.413 seit Release) The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – 13.873 (234.224) Crayon Shin-chan “Ora und Dr. Summer Vacation” – 13.798 (156.274) Mario Kart 8 Deluxe – 13.615 (3.958.065) Ring Fit Adventure – 12.282 (2.734.231) Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo – 10.927 (2.300.967) Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – 10.135 (205.463) Super Smash Bros. Ultimate – 8.978 (4.367.573) eBASEBALL Professional Baseball Spirits 2021 Grand Slam – 8.950 (159.492) Game Builder Garage – 8.925 (200.100) Super Mario 3D World + Fury World – 8.248 (836.565) Super Mario Party – 6.780 (1.952.132) Miitopia – 6.536 (217.957) Animal Crossing New Horizons – 6.529 (6.844.545) Mario Golf Super Rush – 6.057 (161.785) Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 6.057 (161.785) Pokémon Schwert/Schild – 4.974 (4.099.325) Monster Hunter Rise – 4.748 (2.303.192) Mario und Sonic bei den olympischen Spielen Tokyo 2020 – 4.639 (397.154) Splatoon 2 – 4.460 (3.915.901) The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – 4.210 (1.852.012) The Great Ace Attorney Chronicles – 3.737 (18.197) Neo: The World Ends with You – 3-229 (22.028) The Legend of Heroes: Sen no Kiseki II: Kai – 2.853 (2.853) New Pokémon Snap – 2.756 (265.980) Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – 2.620 (613.725) Fishing Spirits – 2.577 (604.827) Homan Fall Flatt – 2.447 (168.897) Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive – 2.274 (122.547) Super Mario Maker 2 – 2.256 (1.116.046)

Bei den angegeben 30 Titel handelt es sich nur um die Nintendo Switch-Versionen. Einige Spiele gibt es nämlich auch für die PlayStation 4/5.

Wieso sind Nintendo Switch-Spiele so beliebt?

Der Verkauf von Box-Spielen ist bei Nintendo Switch stärker als bei anderen Konsolen-Plattformen. PlayStation 4/5- und Xbox One/Series-Spieler nutzen mehr die Downloads, als sich eine Box-Version eines Spiels zu kaufen. Immerhin gibt es bei den meisten Veröffentlichungen große Day-One-Patches, die es beinahe unnötig machen, eine Box-Version des Spiels zu kaufen.

Zwischen den Zeilen ist auch zu erwähnen, dass der Verkauf von Nintendo Switch-Software auch dank der Attraktivität älterer Nintendo-Spiele floriert. Damit sind nicht nur HD-Remaster-Titel wie Skyward Sword gemeint (das erstmals 2011 für die Nintendo Wii erschien) oder Mario Kart 8 Deluxe (das bereits für die Wii U herauskam), sondern auch noch ältere Nintendo-Spiele, die bei Auktionen unmögliche Preise erzielen. Eine “lupenreine” Super Mario 64-Verpackung samt Inhalt für das Nintendo 64 wurde letztens für 1,5 Millionen US-Dollar verkauft – das bisher zweitteuerste Videospiel aller Zeiten! Den kaum hatte das N64-Spiel einen neuen Rekord aufgestellt, wurde es von Super Mario Bros. für das NES übertroffen.

Kommentar

Nintendo ist das perfekte Beispiel in der Gaming-Industrie, wie man Gulasch richtig aufkocht. Deswegen sind viele Franchises so stark wie keine anderen anderer Hersteller. Super Mario, The Legend of Zelda, Mario Kart und Co können auf eine langjährige Tradition zurückschauen. Und da Box-Versionen von Nintendo-Spielen vergangener Tage bei Auktionen normale Spieler zu reichen Menschen machen können, spielt vielleicht auch diese Tatsache bei einigen Käufen mit. Vielleicht ist ein “lupenreines” Mario Kart 8 Deluxe-Spiel, noch originalverpackt und mit Siegel, irgendwann einige Millionen Euro wert. Wer weiß das schon was in 30 Jahren ist.

Und wenn es das nicht ist, kann man heutzutage ohne große Verluste ein Box-Spiel für die Nintendo Switch weiterverkaufen.

Die Nintendo Switch verkaufte sich bisher über 89 Millionen Mal und könnte in wenigen Jahren die PlayStation 2 als meistverkaufte Videospiele-Konsole der Welt ablösen.