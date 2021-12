Nintendo Switch Jahresrückblick zeigt deine meistgespielten Spiele und Spielzeit

Zeit für den persönlichen Nintendo Switch Jahresrückblick 2021! - Screenshot: Nintendo.at - DG

Was hast du auf deiner Nintendo Switch 2021 gespielt? Und vor allem: Wie lange? Mit dem persönlichen Switch-Jahresrückblick bekommen Spieler nun eine Übersicht.

2021 war durchaus ein tolles Jahr für Switch-Spieler. Wir haben Spiele wie Super Mario 3D World + Bowser’s Fury bekommen. Shin Megami Tensei V, ein herausragender Titel. Aber auch einige Klassiker, wie Pokémon Snap oder Mario Party Superstars. Und dann gibt es noch die Allzeit-Klassiker, die wir immer wieder aufdrehen, wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Doch womit habt ihr dieses Jahr am meisten gespielt?

Advertisment

Wie Nintendo bekanntgegeben hat, können Switch-Spieler in vielen Regionen der Welt nun auf ihren persönlichen Jahresrückblick 2021 zugreifen. Damit findet man heraus, wie viele Stunden man mit den jeweiligen Spielen verbracht hat. Und diese Übersicht machte mich auch ein wenig stutzig. In einer Grafik mit dem Titel “2022 kann kommen!” werden mir Spiele wie Splatoon 3, Kirby und das vergessene Land, Triangle Strategy und Bayonetta 3 angezeigt, aber nicht der Nachfolger zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Immerhin mein meistgespieltes Spiel im Jahr 2021 mit 362 Stunden (inklusive jene meines Sohnes).

Breath of the Wild-Nachfolger noch ohne Release-Termin

Der Nachfolger von BotW soll 2022 kommen, dass hat Nintendo bei der E3 2021 angekündigt. Doch bisher hat sich an dieser Angabe nicht viel geändert. Auch die offiziellen Webseiten von Nintendo geben weiterhin 2022 an. Sollte es tatsächlich nächstes Jahr soweit sein, dann wird wohl dieses Zelda-Spiel das andere Zelda-Spiel ersetzen, zumindest bei mir.

Um seine eigenen Statistiken abzurufen meldet euch bei Nintendo.at oder Nintendo.de mit eurem Account an, um euch eure Statistiken anzusehen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Nintendo Switch ist auch weiterhin auf Erfolgskurs und hat beinahe die 100 Millionen-Marke an verkauften Konsolen erreicht. Oder sie hat sich bereits so oft verkauft, nur die aktuellen Hardware-Verkaufszahlen gibt es eben noch nicht.

Falls Nintendo noch ein paar Tipps für Nintendo 64-Remakes benötigt, auch die haben wir zusammengefasst.