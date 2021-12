Nintendo Switch bald bei 100 Millionen verkaufter Konsolen!

PS5 vs. Switch vs. Xbox Series X/S - Bildmontage: DailyGame - (C) Sony, Nintendo & Microsoft

Wann wurde die Nintendo Switch über 100 Millionen Mal verkauft? Sehr bald. Und wenn man sich die aktuellen Hardware-Verkaufszahlen ansieht, dann noch dieses Jahr.

Die 100-Millionen-Marke für die Nintendo Switch ist zum Greifen nahe! Nach aktuellen Einschätzungen von VGChartz.com ist die Hybrid-Konsole vom 28. November bis 4. Dezember 1.186.244 Mal verkauft worden. Damit erreicht die Nintendo-Konsole seit dem 3. März 2017 insgesamt 98,12 Millionen verkaufte Einheiten.

Die Verfügbarkeit der PlayStation 5 bleibt weiterhin ein Glücksspiel, wenn man auf die vereinzelten “Verkaufs-Drops” rückblickt. Weltweit konnte sich die neueste Sony-Konsole in diesem Zeitraum schätzungsweise 398.492 Mal verkaufen und liegt nun bei 15,68 Millionen Einheiten. Zur gleichen Woche des Vorjahres ist das ein Plus von 20% oder 66.518 Einheiten.

Die Xbox Series X/S verkaufte sich fast gleichauf wie die PS5, obwohl davon die meisten Einheiten wohl auf die kleinere Xbox Series S zurückzuführen sind. In dieser ausgewerteten Verkaufswoche kommt die neueste Xbox auf 383.961 Einheiten. Insgesamt macht das in der gesamten Lebensdauer 10,24 Millionen Einheiten. Der Rückstand zur Sony-Konsole wird also wieder kleiner. Zur gleichen Woche des Vorjahres ist das ein Plus von 50,6% oder 129.071 Einheiten.

Die PlayStation 4 konnte in dieser Verkaufswoche 24.495 Mal über den Ladentisch gezogen werden, die Xbox One 11.801 Mal. In der gesamten Lebenszeit erreicht die PlayStation 4 nun 116,728 Millionen verkaufte Konsolen, die Xbox One 50,504 Millionen verkaufte Konsolen.

Nintendo Switch weltweit auf Platz 1, Xbox Series X/S nur in Nordamerika auf Platz 2

Die Nintendo-Konsole liegt in allen ausgewiesenen Gebieten auf Platz 1, also in Nordamerika, Europa, Asien und Ozeanien. Auf Platz 2 findet sich fast immer die PlayStation 5, außer in Nordamerika, hier konnte sich die Xbox Series X/S in der Woche vom 28. November bis 4. Dezember 245.234 Mal verkaufen, die PlayStation 5 aber nur 146.677 Mal.

In Europa verkaufte sich die Nintendo Switch 530.653 Mal, die PlayStation 5 202.805 Mal und die Xbox Series X/S 111.817 Mal.