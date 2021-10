Metroid Dread: Alte Metroid Titel wieder in den Top Charts

Metroid Dread - ©Nintendo, Bildquelle: nintendo.com

Durch die Veröffentlichung von Metroid Dread werden auch wieder andere Metroid Titel gespielt, was sich in den Wii U Charts widerspiegelt. Ganze vier alte Titel finden sich in den Top 10. Auch versuchen sich bereits die ersten Speedrunner bei Metroid Dread zu übertrumpfen. Ein Speedrunner hat das Spiel bereits in unter einer Stunde beendet.

Metroid wieder in 2D

Fast zwei Dekaden hat es gedaudert, dass Metroid Fusion mit Metroid Dread fortgesetzt worden ist. Nach der Ankündigung vor 16 Jahren, ist der Titel erst jetzt umgesetzt worden. Dafür aber gelungen. Den Kritiken nach ist Nintendo der Metroid Legende gerecht geworden. So besonders auch die 3D Metroid Teile alle waren, Metroid fühlt sich in einer zwei-dimensionalen Umgebung wie Zuhause.

Positive Kritiken

Der einzige negative Kritikpunkt bisher scheint die Länge des Titels zu betreffen. Wobei eine Länge von über sieben Stunden für einen 2D-Titel gar nicht so kurz sind. Zudem bietet das Spiel einen hohen Schwierigkeitsgrad bei seinen Bossen und auch sonst bietet der Titel genügend Abwechslung.

Metroid ist wieder präsenter den je

Die Metroid Fans bekommen von Metroid Dread nicht genug und spielen wieder alle anderen Metroid Titel. In den Top 10 Charts des Wii U Online Stores in UK findet man nun ganze vier Metroid Spiele: Metroid Fusion, Metroid Zero Mission, die Metroid Prime Trilogy und sogar der Klassiker Super Metroid ist wieder präsent. Aber auch auf dem Nintendo 3DS wird wieder Metroid: Samus Returns gespielt. Hier die aktuellen Charts:

Die Jagd ist eröffnet

Kaum ist das Spiel erschienen, schon versuchen sich die ersten Speedrunner zu überbieten. Einer hat das Spiel bereits in unter einer Stunde im schwierigen Modus beendet. Natürlich gilt das schon als Weltrekord. Welcher aber nicht lange gelten wird. Zu neu ist Metroid Dread und auch sind noch nicht zu viele Glitches entdeckt worden. Die ganze Welt der Speedrunner versucht jetzt das Spiel zu erkunden. Wir sind gespannt wie viel schneller die Speedrunner werden.

