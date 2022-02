Hogwarts Legacy: Neuer Trailer kommt zu “100%” im März, laut Insider

Wann bekommen wir endlich mehr Informationen zu Hogwarts Legacy, vor allem einen neuen Trailer? Laut dem Twitter-Insider AccountNGT ist es endlich im März so weit!

Eigentlich gibt es mehrere Insider, die sich um diese Meldung “bemüht” haben. Tom Henderson, bekannt für Battlefield- und Call of Duty-Meldungen mit späteren Wahrheitsgehalt, twitterte: “Kein Knüller oder so … Aber PlayStation muss doch im März etwas tun?” Dieser Tweet beinhaltete wiederum ein Kommentar eines anderen Insiders, Shpeshal_Nick, der hinzufügte: “Ja, sie haben eine Show im März”. Dieser erhielt schließlich ein Kommentar von AccountNGT, mit einem Zauberstab-Emoji versehen.

Schließlich entschloss sich AccountNGT dazu, dass wir zu 100% im März 2022 einen neuen Trailer zu Hogwarts Legacy sehen werden.

Heard about new stuff today…

Yes, you can 100% expect a new trailer in March https://t.co/HCmSTpFv0c pic.twitter.com/HrbuK0uhnr

— accountngt (@accngt) February 26, 2022