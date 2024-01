Hogwarts Legacy erreicht mächtigen Meilenstein – Harry Potter-Fans waren fleißig!

Hogwarts Legacy ist ein durchaus interessantes Rollenspiel, dass vor fast einem Jahr für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC erschienen ist. Monate später folgten Versionen für PS4 und Xbox One, kürzlich eine abgemagerte Switch-Variante. Für manche wäre es sogar das “Spiel des Jahres 2023” geworden, wären nicht die Kontroversen über die Harry Potter-Autorin gewesen. Trotz aller Widrigkeiten hat Entwickler Avalanche Software mit Hogwarts Legacy einen weiteren Meilenstein hingelegt.

Laut Warner Bros. Games konnte sich das Action-Rollenspiel seit seinem Release mehr als 22 Millionen Mal verkaufen. Eine genaue Aufteilung zwischen den Plattformen, für die es erschienen ist, gibt es nicht. Die erst kürzlich erschienene Nintendo Switch-Version dürfte jedoch eine weitere Spielerbasis hinzugefügt haben, trotz schlechterer Grafik und eingeschränkter Open World-Spielmechanik.

David Haddad, Präsident von Warner Bros. Interactive Entertainment, sagte gegenüber Variety.com über den Hogwarts Legacy Meilenstein:

“[Hogwarts Legacy] erweckte Harry Potter auf eine neue Art und Weise zum Leben und ermöglichte den Spielern, in dieser Welt, in dieser Geschichte, sie selbst zu sein. Und das war es, was sich das Team von Avalanche [Software] bei der Entwicklung des Spiels vorgenommen hat, und ich denke, das ist wirklich der Grund, warum es so großen Anklang fand und das weltweit meistverkaufte Spiel des Jahres in der gesamten Branche bleibt. Das ist eine Position, die typischerweise eines der Nachfolgespiele dieser etablierten Hersteller einnimmt, und wir sind so stolz, dass wir in die Spitzenränge vordringen konnten.”